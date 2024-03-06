В установу МОЗ призначили колишню шеф-редакторку ZIK: Ляшко прокоментував скандал

У січні 2024 року Дарія Гордійко, колишню шеф-редакторку каналу ZIK, який належав зраднику України Медведчуку, було призначено завідувачкою відділу комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ. У МОЗ пояснили, що вони "не втручається у кадрову політику кожного закладу".

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "1+1" під час телемарфону у середу, 6 березня.

"Дивіться, питання в тому, що МОЗ не втручається у кадрову політику кожного закладу. Але цей випадок став нам відомим, як і всім іншим. Було доручено керівнику ЦГЗ створити відповідну комісію, яка повинна розглянути професійну етику цього призначення. Керівниця, про яку йде мова, вже написала заяву на звільнення", - зазначив він.

Ляшко додав, що станом на сьогодні в ЦГЗ оголошено конкурс на заміщення вакантної посади.

"Я думаю, що ці всі випадки будуть проаналізовані і етична комісія розробить певні критерії для того, що не допускати жодних таких випадків. Я з керівником особисто говорив на таку тему", - запевнив він.

Нагадаємо, напередодні колишня шеф-редакторка каналу Медведчука Дарія Гордійко повідомила про своє звільнення із ЦГЗ.

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