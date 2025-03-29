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- Укрaїнa
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В УЗ розповіли, яка ситуація щодо онлайн-сервісів з продажу квитків
Пасажири можуть спокійно планувати поїздки.
В онлайн-сервіси «Укрзалізниці» з продажу квитків не мають збоїв і стабільно працюють, дозволяючи пасажирам без проблем бронювати квитки на різні напрямки.
Про це розповіли у пресслужбі УЗ.
«Вночі переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлюємо додатковий функціонал», — йдеться у повідомлені.
У мобільному застосунку «Укрзалізниці» знову можна планувати поїздки з пересадками, а впродовж дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з розкладами поїздів на станціях.
Окрім того, відмічається, що наразі черг біля вокзальних кас не спостерігається, все спокійно, їдемо далі за розкладом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 28 березня в «Укрзалізниці» стався масштабний технічний збій, було неможливо придбати квитки ні на сайті, ні в додатку.