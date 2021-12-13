В Ужгороді буревій позривав дахи з клубу, будинку і шкільної майсерні: фото

Негода наробила лиха.
У неділю, 12 грудня, сильні пориву вітру в Ужгороді Закарпатської області позривали дахи на трьох будівлях.
Як повідомили в в управлінні ДСНС області, негода пошкодила дах колишнього сільського клубу в мікрорайоні Горяни. Також вітер понищив крівлу житлового будинку на вул. Гагаріна та дах будівлі майстерні загальноосвітньої школи №9, що на пл. Петефі.
Повідомлення про пошкодженнні дахи надзвичайники отримали приблизно о 15:00 год.
У будинку на вул. Гагаріна рятувальники тимчасово встановили дах на місце, аби від опадів не постраждав інтер’єр оселі.
У шкільній майстерні надзвичайники розібрали знесену металеву покрівлю, щоб уникнути обриву електропроводів чи травмування перехожих.
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