В Ужгороді буревій позривав дахи з клубу, будинку і шкільної майсерні: фото

В Ужгороді буревій позривав дахи з клубу, будинку і шкільної майсерні: фото

Негода наробила лиха.

У неділю, 12 грудня, сильні пориву вітру в Ужгороді Закарпатської області позривали дахи на трьох будівлях.

Як повідомили в в управлінні ДСНС області, негода пошкодила дах колишнього сільського клубу в мікрорайоні Горяни. Також вітер понищив крівлу житлового будинку на вул. Гагаріна та дах будівлі майстерні загальноосвітньої школи №9, що на пл. Петефі.

Повідомлення про пошкодженнні дахи надзвичайники отримали приблизно о 15:00 год.

У будинку на вул. Гагаріна рятувальники тимчасово встановили дах на місце, аби від опадів не постраждав інтер’єр оселі.

ДСНС у Закарпатській області

У шкільній майстерні надзвичайники розібрали знесену металеву покрівлю, щоб уникнути обриву електропроводів чи травмування перехожих.

ДСНС у Закарпатській області

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