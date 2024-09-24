В Ужгороді чоловік кинув з балкона гранату: є постраждалий (фото)

Поліцейські оперативно розшукали та затримали фігуранта. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція Ужгорода затримала чоловіка, який кинув гранату з балкона третього поверху. Внаслідок вибуху один із перехожих отримав контузію.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що 24-річний зловмисник кинув гранату з балкона третього поверху будинку. Внаслідок вибуху один із перехожих отримав контузію.

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За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, чоловік кинув на зелену зону гранату Ф-1. Всі зібрані речові докази досліджуватимуть експерти.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали фігуранта, який встиг втекти з місця події. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Затриманого помістять до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження з боєприпасами та хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдавання тілесних ушкоджень.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція затримала чоловіка, який в Ужгороді кинув з балкона гранату / Фото: Нацполіція

Поліція затримала чоловіка, який в Ужгороді кинув з балкона гранату / Фото: Нацполіція

Поліція затримала чоловіка, який в Ужгороді кинув з балкона гранату / Фото: Нацполіція

До слова, 22 вересня у Київській області чоловік влаштував стрілянину з автомата у магазині. Зловмисника вдалося затримати.

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