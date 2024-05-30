В Ужгороді чоловік погрожував вибухом у приміщенні банку: як усе закінчилося (відео, фото)

На місце інциденту викликали співробітників державної служби охорони та вибухотехніків.

У четвер, 30 травня, в Ужгороді чоловік, який увійшов до приміщення відділення “Укргазбанку” заявив, що у нього в сумці вибухівка.

Відео з місця події опублікував закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Працівники банку викликали на допомогу співробітників державної служби охорони та вибухотехніків.

На опублікованих кадрах видно, що правоохоронці обгородили місце НП та проводять перевірку.

За інформацією журналіста, чоловік, який погрожував вибухом, має психічне захворювання.

У поліції Закарпатської області згодом повідомили, що за викликом негайно виїхали наряди поліції, які оперативно виявили потенційного підривника та евакуювали людей з приміщення банку на безпечну дистанцію.

Фото: Національна поліція Закарпатської області

Поліцейські-вибухотехніки провели огляд сумки та приміщення установи – небезпечних предметів чи речовин виявлено не було.

Фото: Національна поліція Закарпатської області

Фото: Національна поліція Закарпатської області

З фігурантом працює слідчо-оперативна група. Визначається правова кваліфікація події.

В Ужгороді чоловік погрожував вибухом у приміщенні банку

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилися відео, де священник Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП Віктор Шпілька демонстрував статеві органи.

Читайте також: