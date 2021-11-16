В Ужгороді чоловік випадково застав у власній квартирі грабіжника: що було далі (фото)

В Ужгороді чоловік випадково застав у власній квартирі грабіжника: що було далі (фото)

32-річний зловмисник проник до квартири, відтиснувши балконні двері.

У понеділок, 15 листопада, приблизно о 17:00 в Ужгороді до квартири 65-річного місцевого мешканця проник озброєний 32-річний раніше судимий грабіжник.

Як розповіли у поліції Закарпаття, зловмисник, відтиснувши балконні двері, потрапив до квартири. Коли розбійник увійшов на кухню, неочікувано для себе побачив там господаря, який в той день раніше звичайного повернувся додому з роботи.

Грабіжник витягнув з кишені ножа та почав погрожувати 65-річному чоловікові. Нападник вимагав віддати всі гроші, однак не знайшовши в квартирі готівки, втік.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Схвильований господар зателефонував до поліції і про все розповів.

За викликом негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. За "гарячими слідами" поліцейським вдалося затримати підозрюваного - 32-річного раніше неодноразово судимого за майнові злочини ужгородця. Під час затримання у зловмисника виявили ніж, яким він і погрожував потерпілому.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Розбійника поміситили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло.

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