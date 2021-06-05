В Ужгороді діти 6 і 8 років замордували кошеня: відкрито кримінальне провадження

Поліцейські розшукали самих дітей і їхніх батьків та поспілкувалися з ними.

В Ужгороді на вулиці Гвардійській знайшли мертве кошеня, на тілі якого є ознаки мордування. За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські відкрили кримінальне провадження, а також встановили причетність до скоєного двох малолітніх.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Закарпатській області.

"Вчора, 4 червня, близько 21:00, поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці Гвардійській в Ужгороді знайдено мертве кошеня, на тілі якого є ознаки жорстокого поводження. Працівники поліції провели першочергові слідчі дії, опитали жителів даного мікрорайону та встановили, що до жорстоких дій над кошеням можуть бути причетні діти. Зараз вже відомо про двох малолітніх - віком 6 та 8 років", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що поліцейські розшукали самих дітей і їхніх батьків та поспілкувалися з ними.

Дізнавачі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження над тваринами).



"З родиною також працюватимуть ювенальні поліцейські, щоб не допустити повторення подібних вчинків дітьми та з’ясувати, що стало причиною такої поведінки малолітніх", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, у Києві 42-річний чоловік викинув із 7 поверху кішку з 4 її кошенятами. Так він помстився тварині за те, що вона його подряпала.

Кішка і троє кошенят загинули, вижило лише одне маля. Нелюду загрожує до 8 років позбавлення волі.

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