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В Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці: через це авто врізалось в автобус

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В Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці: через це авто врізалось в автобус

Кадр із відео

За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав. 

В Ужгороді дві жінки влаштували суперечку через місце на парковці. Під час цього одна із водійок врізалась у маршрутку

Про це повідомляє mukachevo.net. 

У Мережі опублікували відео, як автомобіль намагається припаркуватись на вільному місці. Проте там стояла жінка, яка заважала водійці це зробити. Вона відганяла автомобіль, била руками по капоту. Коли водійка автомобіля все ж вирішила поїхати геть, то виїжджаючи, зачепила маршрутку. 

За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав. 

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