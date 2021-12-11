В Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці: через це авто врізалось в автобус

В Ужгороді дві жінки влаштували розбірки через місце на парковці: через це авто врізалось в автобус

За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

В Ужгороді дві жінки влаштували суперечку через місце на парковці. Під час цього одна із водійок врізалась у маршрутку.

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Про це повідомляє mukachevo.net.

У Мережі опублікували відео, як автомобіль намагається припаркуватись на вільному місці. Проте там стояла жінка, яка заважала водійці це зробити. Вона відганяла автомобіль, била руками по капоту. Коли водійка автомобіля все ж вирішила поїхати геть, то виїжджаючи, зачепила маршрутку.

За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

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