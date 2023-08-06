В Ужгороді греко-католицький священник закликав молитися за примирення "двох прекрасних народів"

На питання, навіщо закликає до братання з ворогом, священник відповів, що може казати, що захоче.

В Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, що "два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного і обійнялися".

Свідком скандальної проповіді стала журналістка Дарія Сіпігіна, про що вона повідомила у Facebook.

Журналістка випадково почули слова проповіді через гучномовець, проїжджаючи повз Ужгородський катедральний собор.

"Ми дуже просимо, щоб господь це зробив, це чудо: примирив ці два великі народи — України і Росії. Щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут, на Землі, і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", – заявляв священник собору Роман Курах.

Сіпігіна після богослужіння вирішила запитати священника, навіщо він закликає до братання з росіянами.

"Ми, шоковані, вирішили зайти до собору і чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни і закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Пан Курах вважає, що нормально. Він пояснив нам це, миттєво перейшовши на крик і "тикання", – зазначила журналістка.

На питання, навіщо він сказав, що українці і росіяни – ледь не братні народи, священник відповів, що може казати, що захоче.

Журналістка: "Ви благословляєте росіян?".

Священник: "Благословляю, це Ісус сказав".

Журналістка: "А якщо ваш брат загине, ви так само будете благословляти?"

Священник: "Так".

Також Роман Курах заявив, що його рідний брат – військовослужбовець, служить у десантних військах і захищає батьківщину на фронті.

Зазначимо, що інцидент трапився в Ужгородському греко-католицькому кафедарльному соборі – головному храмі Мукачівської греко-католицько єпархії (МГКЄ). Ця єпархія не підпорядковується УГКЦ і її предстоятелеві Святославу. Вона підпорядковується напряму Ватикану. Це сталося через низку історичних причин. Від часу проголошення незалежності України віряни МГКЄ прагнули об'єднання зі всією УГКЦ. Проти цього виступали католицькі ієрархи угорського та словацького походження.

МГКЄ інцидент поки не коментує.

Нагадаємо, що у РПЦ назвали окупантів "захисниками віри", а Павла "Мерседеса" – "сповідником". Також глава РПЦ патріарх Кирило казав, що російські мобілізовані, які загинули в Україні, потраплять до раю. А недавно Кирило оголосив "Всеросійський молебень про перемогу" над Україною.

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