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В Ужгороді хлопець обікрав медлабораторію, але не зміг звідти вийти і викликав поліцію

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В Ужгороді хлопець обікрав медлабораторію, але не зміг звідти вийти і викликав поліцію

Фото: Управління охорони поліції в Закарпатській області

Через решітки на вікнах і дверях злодій не міг вийти із приміщення.

В Ужгороді хлопець обікрав медичну лабораторію, проте не зміг вийти із приміщення, а тому викликав поліцію

Про це повідомили в Управлінні охорони поліції в Закарпатській області. 

Відомо, що чоловік закрився у туалеті лабораторії та дочекався, коли всі підуть додому. Тоді він проник у бухгалтерію та вкрав звідти 7500 грн, а на виході поцупив ще і 300 грн із скриньки, в яку збирали гроші на лікування важкохворої дитини. 

Проте через решітки на вікнах і дверях злодій не міг вийти із приміщення. Тоді він побачив наліпку "об'єкт під охороною" та номер телефону поліції охорони. Хлопець зателефонував правоохоронцям та повідомив, що він зачинений у приміщенні. На місце події виїхали копи і затримали зловмисника. 

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