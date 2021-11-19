В Ужгороді хлопець обікрав медлабораторію, але не зміг звідти вийти і викликав поліцію

Через решітки на вікнах і дверях злодій не міг вийти із приміщення.
В Ужгороді хлопець обікрав медичну лабораторію, проте не зміг вийти із приміщення, а тому викликав поліцію.
Про це повідомили в Управлінні охорони поліції в Закарпатській області.
Відомо, що чоловік закрився у туалеті лабораторії та дочекався, коли всі підуть додому. Тоді він проник у бухгалтерію та вкрав звідти 7500 грн, а на виході поцупив ще і 300 грн із скриньки, в яку збирали гроші на лікування важкохворої дитини.
Проте через решітки на вікнах і дверях злодій не міг вийти із приміщення. Тоді він побачив наліпку "об'єкт під охороною" та номер телефону поліції охорони. Хлопець зателефонував правоохоронцям та повідомив, що він зачинений у приміщенні. На місце події виїхали копи і затримали зловмисника.
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