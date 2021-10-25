В Ужгороді китайські нелегали забарикадувалися в хостелі та влаштували підпал: фото

В Ужгороді китайські нелегали забарикадувалися в хостелі та влаштували підпал: фото

Громадяни Китаю відмовилися показати працівникам міграційної служби свої документи.

У понеділок, 25 жовтня, в одному з хостелів Ужгорода трапився інцидент з двома громадянами Китаю, які відповіли агресивною поведінкою на вимогу пред’явити документи про законність їх перебування в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби України.

До правоохоронці звернулися представники адміністрації закладу із проханням перевірити законність перебування в Україні двох іноземців, які винайняли тут номер. Для проведення перевірки на місце виїхали працівники міграційної служби Закарпаття разом із оперативниками Чопського прикордонного загону.

“На прохання пред'явити документи громадяни Китаю відреагували вороже - почали кидатися різними предметами, забарикадувалися в номері, де влаштували підпал і задимлення”, - йдеться у повідомленні.

На місце інциденту довелося викликати рятувальників ДСНС та поліцію. Наразі з порушниками працює слідчо-оперативна група, обставини їх перебування в Україні встановлюються.

Нагадаємо, раніше у Львові СБУ за сприяння Імміграційної та Митної служби Міністерства внутрішньої безпеки США викрила зловмисників, які виготовляли фальшиві документи. Клієнтами ділків були здебільшого мігранти із Близького Сходу.

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