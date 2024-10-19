В Ужгороді локомотив збив 17-річного юнака: подробиці трагедії

За словами свідків, хлопець переходив колії, коли шлагбаум був закритий і світився червоний сигнал.

В Ужгороді 17-річний підліток не помітив локомотив, бо слухав музику в навушниках.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

"Юнак переходив через залізничний переїзд у навушниках, він не почув ні звуку локомотива, ні крику перехожих, які намагалися його попередити про небезпеку", — написав він.

Повідомляється, що шлагбаум на залізничному переїзді був опущений, але підліток не звертав уваги та не дивився по сторонах.

За інформацією поліції, юнак залишився живим після наїзду, але отримав травму голови й знаходиться в шоковому стані. На місці події працюють медики та правоохоронці.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині шістнадцятирічна старшокласниця, яка була в навушниках, потрапила під вантажний потяг, оскільки не почула його наближення. Залізничники зазначали, що випадки, коли пішоходи не чують небезпеки, непоодинокі. Вони наголосили, що перетин колій у навушниках часто призводить до нещасних випадків. Рекомендують переходити колії лише в облаштованих місцях, знімати навушники і бути уважними під час переходу.

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