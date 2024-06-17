В Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця: що кажуть у ТЦК

Хлопця затримали просто на вокзалі. Своєю чергою ТЦК запевняє, що його працівники діяла в межах закону.

В Ужгороді на Закарпатті працівники ТЦК просто на вокзалі мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації.

Про це розповіла його мати Ніна Троненко у Facebook.

"Мого 22-річного сина вхопили на вокзалі в Ужгороді, забрали особисті речі, телефон, завезли десь на влк, примусили підписати якомога швидше якісь документи, і зараз він невідомо де в учебці, я так думаю, що на Яворівському полігоні. В цей час протягом двох днів з ним не було зв"язку, виклики скидались. Я не знала, що думати. Наразі він зв'язався зі мною, ситуація така як я написала", – розповіла вона.

За словами Ніни Троненко, її чоловік перебуває на фронті з березня 2022, пішов добровольцем і має три бойові нагороди.

А от син непридатний до військової служби в мирний час і обмежено придатний у воєнний.

"Має невиліковну хворобу, яка наразі в стані ремісії. Визнаний непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний. Висновків ВЛК йому не надали, він їх в очі не бачив. Лікар сказала, що раз він в ремісії, то він придатний. Я вже не дитина, і знаю, що справедливості годі очікувати. Треба її добиватись. Звернулась до поліції, написала заяву. З ужгородської поліції мені набрехали, що він у ТЦК, хоча він у чисто-полі", – зазначає мати хлопця.

Що кажуть у ТЦК

Закарпатський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент. Там пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації.

"Даний громадянин 21.06.2019 року відповідно ст. 18 та п. 2, ч. 1, ст. 37 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” за рішенням призовної комісії Печерського РВК міста Київ у зв’язку з визнанням за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних", – йдеться в повідомленні.

У Закарпатському ТЦК стверджують, що особи, яким не виповнилося 25 років та які є військовозобов’язаними, після уточнення військово-облікових даних і проходження медичного огляду підлягають призову та можуть бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

"Громадянин належав до категорії військовозобов’язаних, тож підлягав призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", – зазначають у військкоматі.

Водночас, ТЦК запевняє, що його працівники протиправних дій щодо військовозобов'язаного не чинили. Наразі хлопець направлений для підготовки в навчальний центр.

Раніше адвокатка Тетяна Щербань розповіла, що на Закарпатті ТЦК затримав чоловіка з 2-ю групою інвалідності і заволодів його авто.

Раніше юристи пояснили, чи має право ТЦК затримувати людину і забирати телефон.

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