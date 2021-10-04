В Ужгороді мотоцикліст пролетів десяток метрів у повітрі після зіткнення з авто: відео

В Ужгороді мотоцикліст пролетів десяток метрів у повітрі після зіткнення з авто: відео

Після зіткнення з автомобілем 23-річний мотоцикліст вижив.

Карколомна дорожньо-транспортна пригода трапилася в Ужгороді поблизу одного із супермаркетів на вулиці Тельмана — мотоцикл врізався в автомобіль ВАЗ, який необачно здійснював поворот.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

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Аварія сталася у неділю, 3 жовтня, близько 18.00. 29-річний водій легкового автомобіля повертав з головної дороги і не врахував, що назустріч мчить водій мотоцикла Ducati HYM. Внаслідок зіткнення 23-річний мотоцикліст вилетів з сідла і, пролетівши близько десяти метрів, упав на дорогу.

Медики швидкої допомоги діагностували у потерпілого забій грудної клітини та перелом 7–8 ребра. Серйозніших травм мотоцикліст, на щастя, уникнув.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Львів-Тернопіль неподалік села Тарасівка маршрутка сполученням "Львів-Липівка" перекинулась внаслідок зіткнення з автомобілем "Фольксваген".

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