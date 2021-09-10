В Ужгороді нетвереза пасажирка таксі вдарила поліцейську і зірвала з неї сережку (відео)

Пасажири таксі поводилися агресивно і на зауваження копів не реагували, тож їх скрутили і надягнули на них кайданки.

В Ужгороді патрульні поліцейські затримали жінку та чоловіка, які поводилися агресивно. Пара їхала у таксі, а коли копи зупинили авто, розлютилися і почали кидатися на правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Закарпатської області

Вчора, 9 вересня, на проспекті Свободи, в Ужгороді поліцейські зупинили авто Volkswagen за порушення ПДР. Під час спілкування із водієм таксі з автомобіля вийшли двоє пасажирів. Жінка та чоловік були з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Вони почали лаятися і кричати.

"Згодом жінка підійшла до патрульної і вдарила її в обличчя, зірвавши сережку. Охоронці порядку затримали її, застосувавши до неї кайданки. Чоловік намагався перешкодити діям поліцейських, тому його затримали також. Обох порушників інспектори доправили до Ужгородського районного управління поліції", - розповідають у пресслужбі патрульної поліції.

На чоловіка і жінку склали по три адмінматеріали за ст.173 (Дрібне хуліганство), ст.178 (Поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Нагадаємо, що Запоріжжям нетверезий водій прокатав поліцейського на капоті і зламав йому обидві ноги.

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