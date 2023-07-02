В Ужгороді п'яний працівник ТЦК побив жінку на вулиці – соцмережі

Тетяна Новак стверджує, що її побив офіцер Закарпатського обласного військкомату, який нібито був п'яним.

В Ужгороді співробітник військкомату побив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

Скандальну історію розповіла сама постраждала, журналістка Тетяна Новак.

Новак стверджує, що її побив офіцер Закарпатського обласного військкомату Костянтин Варі. За її словами, майор був п'яним.

Постраждала розповіла, що інцидент трапився 25 червня в Ужгороді біля одного з магазинів, куди вона прийшла зі своїм чоловіком-військовослужбовцем.

"На касі до нас причепився п'яний мужик в цивільному одязі. Його перші слова були до мого чоловіка: "Ти воював чи з….ся (втік)?". Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила і він продовжив на підвищених тонах допитуватись: "А де? А як? А нащо поїхав на нуль? А чому зараз не там?". Мій чоловік спокійно зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, після оборони Соледару визнаний обмежено придатним. Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше", – зазначає Новак.

Не бажаючи вступати у конфлікт подружжя залишило магазин, вийшло на вулицю і вирішило викликати поліцію.

"Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і завдав ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік", – написала вона.

Місцеві жителі розповіли постраждалій, що цей офіцер нібито вже не вперше нападає на людей, зокрема жінок. Проте в поліцію ніхто не звертався.

"Згодом приїхала поліція, швидка та ВСП (військова служба правопорядку. - Ред.). Варі Костянтина знайшли в його власній квартирі, затримали, "задули" на алкоголь, результат: 2.04 проміле. Швидка констатувала у мене забій щелепи", – додає вона.

Фото Тетяни Новак

Новак стверджує, що наступного дня їй зателефонували із Закарпатського військкомату та запропонували "вирішити все мирно".

Також вона зазначає, що у поліцейському відділенні її "зустріли без ентузіазму", а слідчий запросив до кабінету лише "наполегливих прохань", після чого дав направлення на судмедекспертизу.

Лице Тетяни Новак після нападу

"Впродовж тижня дізнавач не відповів конкретно на жодні мої питання стосовно справи. Я не знаю, чи вилучили з магазина камери, чи були опитані свідки (як мінімум продавчиня), чи був долучений протокол затримання з доказами, що Варі був в стані алкогольного сп'яніння", – говорить Тетяна Новак.

У поліції і Закарпатському ТЦК інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, що скандального одеського військкома Євгена Борисова, який нібито збагатився на оформленні так званих "білих квитків" за відстрочку від мобілізації, а також оформив на свою матір розкішну віллу в Іспанії, нарешті звільнили.

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