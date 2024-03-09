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В Ужгороді поховали школяра, який помер під час уроку фізкультури – фото

В Ужгороді поховали школяра, який помер під час уроку фізкультури – фото

Школа / Фото: Pexels

Георгій Гібалов, який помер під час уроку фізкультури, був спортсменом.

В Ужгороді 9 березня попрощались з Георгієм Гібаловим – учнем 10-го класу, який 7 березня раптово помер під час уроку фізкультури.    

Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради та журналіст Віталій Глагола.

"Сьогодні в Ужгороді попрощалися із Георгієм Гібаловим – учнем, який раптово помер на уроці в школі. У поліції розслідують усі обставини, зокрема проводиться судово-медична експертиза для встановлення причини смерті хлопця", – повідомив Глагола.

Школяру раптово стало зле під час уроку фізкультури. Медики кілька годин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати хлопця не вдалося.

10-класник Георгій Гібалов Фото/Telegram: Віталій Глагола / ©
10-класник Георгій Гібалов Фото/Telegram: Віталій Глагола

Відомо, що Георгій Гібалов був спортсменом

"Немає слів, щоб описати наш сум і біль  цієї втрати. Георгій Гібалов, плавець СК "ОЛІМПіК",  щирий, добрий, відповідальний, наполегливий та завзятий, завжди усміхнений, хороший друг та справжній спортсмен. Георгій, назавжди залишиться живим в нашій серцях та памʼяті", – написали на сторінці спортивного клубу. 

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували спалах скарлатини і летальний випадок через хворобу.

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