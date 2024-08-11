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В Ужгороді сталася потужна пожежа: в ДСНС повідомили ситуацію (фото)

В Ужгороді сталася потужна пожежа: в ДСНС повідомили ситуацію (фото)

Пожежа в Ужгороді Фото: ДСНС Закарпаття

Пожежа сталася на вулиці Коритнянській у місті.

В Ужгороді 11 серпня о 21:22 рятувальники локалізували пожежу у складському приміщенні.

Про це повідомили в ДСНС Закарпаття.

"11 серпня о 19:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вул. Коритнянській, що в Ужгороді", - зазначили там.

ДСНС Закарпаття. / ©
ДСНС Закарпаття.

За інформацією пожежників, станом на 20:30 11 серпня до гасіння залучили 12 одиниць техніки та 41 спувробітника підрозділу ДСНС. Також на місці пожежі працювали поліція, газова служба, екстрена медична допомога.

ДСНС Закарпаття. / ©
ДСНС Закарпаття.

Для підвозу води було залучено автоцистерну водоканалу.

Нагадаємо, 11 серпня у місті Зміїв на Харківщині загорівся п’ятиповерховий гуртожиток. Там зайнялася кімната на третьому поверсі. Рятувальники виявили тіло 17-річної дівчини.

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