В Ужгороді сталася потужна пожежа: в ДСНС повідомили ситуацію (фото)

Пожежа сталася на вулиці Коритнянській у місті.

В Ужгороді 11 серпня о 21:22 рятувальники локалізували пожежу у складському приміщенні.

Про це повідомили в ДСНС Закарпаття.

"11 серпня о 19:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вул. Коритнянській, що в Ужгороді", - зазначили там.

ДСНС Закарпаття.

За інформацією пожежників, станом на 20:30 11 серпня до гасіння залучили 12 одиниць техніки та 41 спувробітника підрозділу ДСНС. Також на місці пожежі працювали поліція, газова служба, екстрена медична допомога.

ДСНС Закарпаття.

Для підвозу води було залучено автоцистерну водоканалу.

Нагадаємо, 11 серпня у місті Зміїв на Харківщині загорівся п’ятиповерховий гуртожиток. Там зайнялася кімната на третьому поверсі. Рятувальники виявили тіло 17-річної дівчини.

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