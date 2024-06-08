В Ужгороді працівники ТЦК силою заштовхали чоловіка у бусик: у чому причина (відео)

У Закарпатському обласному ТЦК та СП пояснили, що переселенець із Сєвєродонецька агресивно відреагував на вимогу уточнити дані.

На одній з вулиць міста Ужгорода працівники ТЦК силою заштовхали чоловіка в мікроавтобус.

Очевидці опублікували відео цього інциденту у Мережі.

В Ужгороді працівники ТЦК силою заштовхали чоловіка у бусик

Згодом у Закарпатському обласному ТЦК та СП пояснили, що затриманим громадянином був переселенець із Сєвєродонецька, який не мав при собі військово-облікових документів і дані про якого були відсутніми в реєстрі “Оберіг”. Натомість від демонстрував повістку, отриману ще 2022 року.

“У звʼязку з цим громадянину було запропоновано зʼявитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Почувши це військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував ненормативну лексику та намагався здійснити напад на спільну групу оповіщення”, - йдеться у повідомленні ТЦК.

Військовослужбовці закликали всіх громадян до співпраці з правоохоронними органами та центрами комплектування.

“Війна ще не закінчилася, і тільки разом ми зможемо захистити нашу державу”, - нагадали вони.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прямо з вокзалу мобілізували 42-річного чоловіка, який приїхав з Києва у Солотвино з двома маленькими доньками віком 7 та 4 років.

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