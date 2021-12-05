В Ужгороді спалили машину місцевому журналістові: відео

Вогнем також пошкоджено автівку, якою користується його дружина.

У неділю, 5 грудня, на одній із вулиць на околиці Ужгорода сталося загорання автомобіля Subaru Forester, який належить місцевому журналістові Павлу Білецькому.

Відео пожежі він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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На думку працівника мас медіа, цей підпал пов’язаний з його журналістською роботою – публікаціями на тему закарпатського золоторудника або оборудок на митниці.

У закарпатській поліції повідомили, що під час огляду місця події з’ясувалося, що вогнем повністю пошкоджено автомобіль марки Subaru Forester та частково автівку Volkswagen Beetle, що була припаркована неподалік.

Інше авто також зареєстроване на Павла Білецького, але користується ним його дружина.

У поліції розпочали розслідування за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу).

Нагадаємо, раніше у Київській області спалили авто депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.

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