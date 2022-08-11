В Ужгороді стартувала виставка-продаж картин "Мистецтво перемоги" на підтримку ЗСУ і для фінансування місцевого Музею науки

Родина Довгих виступила ініціатором цього проєкту та передала близько 80 картин із сімейної колекції.

9 серпня у залах Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая відбулася урочиста презентація благодійної виставки-продажу "Мистецтво перемоги".

"Метою доброчинного проєкту є збирання коштів на підтримку ЗСУ та задля розбудови Музею науки в Ужгороді", — повідомили деталі організатори виставки-продажу.

Ця експозиція складається приблизно із 200 картин відомих українських митців сучасності, понад 80 з яких надав із власної колекції Станіслав Довгий, президент Малої академії наук України, який опікується розвитком мережі інтерактивних регіональних Музеїв науки в Україні.

Станіслав Довгий заявив, що роботи щодо створення Музею науки в Ужгороді розпочалися два роки тому, проте війна та переорієнтація бюджетних коштів на потреби оборони країни внесли свої корективи.

"Незважаючи на війну та відсутність фінансування, моя родина вирішила продовжити цей проєкт. Виставка-продаж — це наша ідея на підтримку його реалізації: третина робіт на виставці — картини із сімейної колекції. До цього часу наша родинна інвестиційна компанія "Dovgiy Family Office" вже значною мірою профінансувала ремонт майбутнього Музею науки", — розказав Станіслав Довгий.

За його словами, виставка стане "лагідним аукціоном": якщо на одну картину претендуватимуть двоє чи більше покупців — полотно дістанеться тому, хто запропонує вищу ціну. Тож залежно від результативності виставки-продажу робота ужгородського Музею науки може стартувати вже незабаром.

"Кожного дня я думаю, що ми маємо робити, аби близько мільйона українських дітей, розкиданих війною по 44 країнах світу, повернулися до України? — пояснює президент МАН цілі освітніх проєктів. — Ми робимо те, що в наших силах, аби вони хотіли повернутися, щоб мали куди повернутися, щоб наші діти мали майбутнє. Це життєво важливо для майбутнього України".

Виставка-продаж представить поціновувачам образотворчого мистецтва доробок плеяди митців закарпатської школи: народних художників України Ернеста Контратовича, Юрія Герца, В’ячеслава Приходька, Василя Свалявчика, Степана Шолтеса, Золтана Мички, заслужених художників Антона Шепи, Золтана Шолтеса, Наталі Сіми-Павлишин, Володимира Павлишина, лауреатів мистецьких премій Ференца Семана, Франциска Ерфана, Павла Бедзіра, а також сузір’я митців нового покоління Володимира Базана, Аттіли Коприви, Юрія Шелевицького, Тіберія Віллашека, Сергія Лакатоша та інших.

Також відвідувачі виставки зможуть ознайомитися та придбати картини народних і заслужених художників України Івана Марчука, Юрія Химича, Андрія Чебикіна, Василя Гуріна, Віктора Рижих, Віри Кулеби-Баринової, Василя Чегодара, Олександра Губарєва, Тетяни Голембієвської, Галини Неледви та Валентини Виродової-Готьє.

Організаторами проведення благодійного культурно-мистецького заходу стали Мала академія наук, Благодійний фонд "Можемо разом", заснований представниками родини Довгих, Закарпатська облдержадміністрація та міська рада Ужгорода, Ужгородський національний університет і Закарпатський обласний художній музей імені Й. Бокшая.

Продаж картин триватиме місяць. З питань придбання робіт з виставки-продажу для підтримки ЗСУ та створення Музею науки в Ужгороді можна звертатися до мистецтвознавиці Аліни Чашкової (068 808 20 13) та колекціонера Андрія Русина (050 501 09 28).