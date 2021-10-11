В Ужгороді в школі дітям видали їжу в файлах для документів: реакція чиновників та прокуратури

Прокуратура та міська рада Ужгорода перевіряють ситуацію в школі.
В Ужгороді в одній із шкіл дітям видали їжу нібито в канцелярських файлах. Через це міська рада та правоохоронці вже розпочали перевірку.
Про це повідомили в спільноті "Ужгород кримінальний".
Так, у Мережі опублікували світлини, як в школі №6 ім. В.С Гренджі-Донського в Ужгороді дітям видали млинці в файлах для документів, що є небезпечно для здоров'я. Також дописувачі стверджують, що таке в навчальному закладі трапляється не вперше. Там часто годують дітей холодною їжею із найдешевших продуктів харчування.
У коментарі "Укрінформу" в прокуратурі Закарпатської області повідомили, що наразі цей факт перевіряють.
"Провести перевірку в школі прокуратура не може, це прерогатива управління освіти міськради. Але оскільки опубліковані відповідні факти порушення організації процесу харчування в місцевих ЗМІ та соцмережах, то слідчі вивчать викладені обставини", - пояснила речниця прокуратури Катерина Хижняк.
У відділі інформаційної роботи Ужгородської міськради додали, що вони також вивчають цю ситуацію.
"У міськраді розбираються із ситуацією, якщо буде виявлено порушення в організації харчування учнів у цьому закладі освіти міста, то ми зі свого боку усіляко сприятимемо, аби підприємець поніс відповідальність", - повідомили в пресслужбі міської ради Ужгорода.
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