В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе: є травмовані (фото, відео)

В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе: є травмовані (фото, відео)

На момент інциденту люди відпочивали на терасі одного із закладів на набережній Незалежності Ужгорода.

В Ужгороді напередодні увечері величезна гілка впала на голови відвідувачів одного із кафе, які сиділи на літньому майданчику. На щастя, усі залишились живі.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Як зазначається, інцидент стався о 22:40 на набережній Незалежності в Ужгороді. У результаті падіння гілки кілька відвідувачів постраждали. У них травми середнього ступеня важкості.

В однієї із відвідувачок рвана рана ноги та забій ребер. Більшість людей відбулась синцями та подряпинами.

Нагадаємо, Закарпатську область заливають сильні дощі. Місцевих мешканців попереджають про можливе пiдтоплення деяких населених пунктів.

Як повідомлялося, у Дніпрі затопило недобудовану станцію метро "Центральна". Сильні дощі, які заливали місто минулого тижня, буквально створили на будмайданчику штучний "басейн".

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