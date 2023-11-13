В Ужгороді водія автобуса посеред ночі забрали до військкомату – у ТЦК прокоментували скандал

В Ужгороді співробітники ТЦК та СП силою забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. Водій автобуса заночував у хостелі, куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і насильно забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Чоловік намагався пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак співробітники ТЦК не взяли його слова до відома.

Як розповів журналіст Віталій Павловський, у чоловіка у військкоматі відібрали телефон і не дали зв’язатися з рідними та тренерами, щоб попередити про ситуацію. Після військово-лікарської комісії його одразу направили до навчального центру в Чернігові.

Представники Закарпатського ОТЦК та СП прокоментували інцидент.

"Під час спільних заходів із Національною поліцією України, щодо перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації, представниками спільних груп було виявлено громадянина, який не надав інформації про перебування на військовому обліку. Представники Нацполіції доставили його до Ужгородського РТЦК та СП для уточнення військово облікових даних. При уточненні з’ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації немає, і останній безпідставно уникає військової служби в Збройних Сил України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, на Львівщині засудили мешканця Харкова, який проігнорував повістку.

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