В Ужгороді загадково зниклу Габріеллу Яцкович знайшли мертвою з пакетом на голові - ЗМІ

В Ужгороді загадково зниклу Габріеллу Яцкович знайшли мертвою з пакетом на голові - ЗМІ

Декілька днів невідомий від імені загиблої надсилав з її телефону повідомлення, в яких стверджував, що жінка нібито поїхала до Єгипту.

В Ужгороді знайшли вбитою 36-річну Габріеллу Яцкович, яка зникла безвісти майже два тижні тому.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Закапаття онлайн".

За даними видання, тіло жінки з пакетом на голові виявили на горищі будинку її нещодавно померлої матері. На місці події на вулиці Капушанській у середу, 12 січня, кореспонденти зафіксували три автомобілі поліції. Припускають, що загиблу могли задушити.

Зазначається, що декілька днів невідомий від імені Яцкович надсилав з її мобільного телефону повідомлення, в яких стверджував, що жінка нібито поїхала до Єгипту. Як "доказ" її друзям навіть надсилалися світлини з "відпочинку", завантажені з Мережі.

Останній контакт з телефону вбитої зафіксували поблизу міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області.

"Метою (зловмисника. - Ред.) було відтягнути виявлення факту вбивства, ймовірно, щоб на час, коли приховане стане явним, за строком давності було стерто відео з камер зовнішнього спостереження в прилеглих об'єктах. Тобто, цілком можливо, йдеться про особу, дотичну до кримінальних сфер", - йдеться у матеріалі.

Як пишуть журналісти, Яцкович раніше мешкала на винайманій квартирі, а вказаний будинок мав перейти їй у спадщину після смерті матері.

Нагадаємо, що зв’язок із мешканкою Ужгорода зник 1 січня. Жінка залишила вдома без нагляду собаку і без попередження не вийшла на роботу, хоча, за словами знайомих, була "дуже відповідальною". Інформація про зникнення Яцкович згодом набула розголосу в Мережі.

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