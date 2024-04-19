В Ужгороді жінки побили військкомів, рятуючи чоловіка від мобілізації: відео

Військовослужбовці, на яких накинулись пенсіонерки, пройшли фронт, гідно захищали Україну від агресора, а зараз за станом здоров’я продовжують служити на Закарпатті.

В Ужгороді жінки накинулися на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), аби врятувати чоловіка від мобілізації. Пенсіонерки захищали чоловіка, мотивуючи це тим, що співробітники ТЦК нібито не мають такого права.

Про це свідчить відео, що потрапило до Мережі.

Водночас сам чоловік почав поводитися агресивно та ображати військових.

Що кажуть у Закарпатському ТЦК

У Закарпатському ТЦК та СП відреагували на інцидент. Там розповіли, що військкоми запропонували військовозобов’язаному, що не перебуває на обліку, поїхати з ними та оновити дані в військкоматі. Чоловіку пояснили, що те, що він не перебуває на обліку в жодному ТЦК та СП, є порушенням правил.

"Йому було запропоновано проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й оновити свої дані, після чого він почав поводитися неадекватно. Громадянина та військовослужбовців оточив натовп агресивних людей, почали штовхати та ображати військових. Слід зазначити, що військовослужбовці, яких видно на цьому відео, пройшли фронт, гідно захищали Україну від агресора, а зараз за станом здоров’я продовжують служити на Закарпатті. Закликаємо з повагою ставитися до воїнів, які віддали своє здоров’я заради того, щоб тут на Закарпатті не було бойових дій", – йдеться у повідомленні.

У Закарпатському ТЦК нагадали, що в країні триває воєнний стан і загальна мобілізація.

"Конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. І закликаємо вчасно оновлювати свої військово-облікові дані та не ухилятися від служіння Батьківщині", – підсумували у ТЦК.

Пенсіонерки відлупцювали воєнкомів в Ужгороді

Нагадаємо, на Хмельниччині активістка справила малу потребу у приміщенні ТЦК і заявила про побиття.