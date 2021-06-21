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В Ужгороді зіткнулись рейсовий автобус та автомобіль: є загиблий (фото)

У ДТП загинув водій легкового автомобіля.

В Ужгороді на вулиці на вул. Дендеші у неділю, 20 червня, зіткнулись рейсовий автобус та легковий автомобіль. В аварії загинув водій авто. 

Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області. 

Посеред вулиці зіткнулись автомобіль Mercedes-Benz та рейсовий автобус "Еталон". На місці аварії загинув водій легкового автомобіля. Ще троє учасників ДТП отримали травми. 

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються. 

Нагадаємо, у Рівненській області авто злетіло з траси та врізалось у дерева

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