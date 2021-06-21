В Ужгороді зіткнулись рейсовий автобус та автомобіль: є загиблий (фото)

У ДТП загинув водій легкового автомобіля.

В Ужгороді на вулиці на вул. Дендеші у неділю, 20 червня, зіткнулись рейсовий автобус та легковий автомобіль. В аварії загинув водій авто.

Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області.

Також читайте У Запорізькій області водій на смерть збив пішохода і втік

Посеред вулиці зіткнулись автомобіль Mercedes-Benz та рейсовий автобус "Еталон". На місці аварії загинув водій легкового автомобіля. Ще троє учасників ДТП отримали травми.

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у Рівненській області авто злетіло з траси та врізалось у дерева.

Жахлива ДТП на кінцевій зупинці у Луцьку: п`яна водійка скерувала тролейбус у бетонний паркан

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання