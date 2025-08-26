ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3123
Час на прочитання
2 хв

В Ужгороді до ТЦК забрали експоліцейського, який заступався за ветерана

В Ужгороді доставили до ТЦК звільненого поліцейського Івана Белецького, який раніше заступився за ветерана під час конфлікту з працівниками ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Іван Белецький

Іван Белецький / © Фото з відкритих джерел

В Ужгороді до територіального центру комплектування (ТЦК) доставили звільненого поліцейського Івана Белецького, який раніше заступився за ветерана у конфлікті з працівниками ТЦК.

Про це повідомили “Суспільне. Ужгород” та місцева мешканка Мирослава Копинець, яка стала свідком інциденту.

За її словами, на вулиці Сечені в Ужгороді із автомобіля вийшли вісім осіб і забрали чоловіка. Копинець намагалася зафіксувати події на телефон, проте її телефон намагалися відібрати та били по руках. Чоловіка доставили до ТЦК.

Журналісти також поспілкувалися з дружиною Белецького, Іриною Пацкан. Вона підтвердила, що чоловік зателефонував їй і повідомив про доставку до ТЦК. Пацкан зазначила, що Белецький пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і його визнали придатним до служби, хоча він нещодавно переніс операцію із видалення суглоба.

У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що Белецький перебував у розшуку через невчасне оновлення облікових даних. Там також нагадали, що він нещодавно був звільнений із Національної поліції за “порушення службової дисципліни”.

У військкоматі повідомили, що експоліцейського доставили до районного ТЦК, де його під час проходження ВЛК визнали придатним до служби без обмежень і призначили до однієї з команд для подальшого проходження служби.

Передісторія

Працівники ТЦК вдарили і принизили ветерана. / © ТСН

Працівники ТЦК вдарили і принизили ветерана. / © ТСН

Іван Белецький раніше заявив, що його звільнили через допомогу ветерану, якого побили та принижували працівники ТЦК. Інцидент стався 25 червня 2025 року. Тоді ветерана з другою групою інвалідності принижували словами: “Де купив інвалідність?” та били по голові.

“Головною причиною мого звільнення була допомога інваліду війни у відомій події, після якої двоє військовослужбовців Ужгородського РТЦК та СП вимагали від нього публічне вибачення”, — стверджує Белецький.

За словами експоліцейського, він допоміг ветерану відстояти справедливість і передав відеодоказ із місця події, що спростувало неправдиву версію військовослужбовців РТЦК.

Реакція керівництва поліції

Белецький зазначив, що керівництво поліції обурилося його діями, і проти нього та поліцейської, яка зберегла відео, почалося масштабне службове розслідування. “Перевіряли кожен документ, який я тримав протягом року. Зібрали купу дрібних порушень, уникнути яких фізично чи матеріально було неможливо”, — додав він.

Раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік напав із ножем на поліцейського та працівників ТЦК.

Дата публікації
Кількість переглядів
3123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie