В Ужгороді до ТЦК забрали експоліцейського, який заступався за ветерана

В Ужгороді до територіального центру комплектування (ТЦК) доставили звільненого поліцейського Івана Белецького, який раніше заступився за ветерана у конфлікті з працівниками ТЦК.

Про це повідомили “Суспільне. Ужгород” та місцева мешканка Мирослава Копинець, яка стала свідком інциденту.

За її словами, на вулиці Сечені в Ужгороді із автомобіля вийшли вісім осіб і забрали чоловіка. Копинець намагалася зафіксувати події на телефон, проте її телефон намагалися відібрати та били по руках. Чоловіка доставили до ТЦК.

Журналісти також поспілкувалися з дружиною Белецького, Іриною Пацкан. Вона підтвердила, що чоловік зателефонував їй і повідомив про доставку до ТЦК. Пацкан зазначила, що Белецький пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і його визнали придатним до служби, хоча він нещодавно переніс операцію із видалення суглоба.

У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що Белецький перебував у розшуку через невчасне оновлення облікових даних. Там також нагадали, що він нещодавно був звільнений із Національної поліції за “порушення службової дисципліни”.

У військкоматі повідомили, що експоліцейського доставили до районного ТЦК, де його під час проходження ВЛК визнали придатним до служби без обмежень і призначили до однієї з команд для подальшого проходження служби.

Передісторія

Іван Белецький раніше заявив, що його звільнили через допомогу ветерану, якого побили та принижували працівники ТЦК. Інцидент стався 25 червня 2025 року. Тоді ветерана з другою групою інвалідності принижували словами: “Де купив інвалідність?” та били по голові.

“Головною причиною мого звільнення була допомога інваліду війни у відомій події, після якої двоє військовослужбовців Ужгородського РТЦК та СП вимагали від нього публічне вибачення”, — стверджує Белецький.

За словами експоліцейського, він допоміг ветерану відстояти справедливість і передав відеодоказ із місця події, що спростувало неправдиву версію військовослужбовців РТЦК.

Реакція керівництва поліції

Белецький зазначив, що керівництво поліції обурилося його діями, і проти нього та поліцейської, яка зберегла відео, почалося масштабне службове розслідування. “Перевіряли кожен документ, який я тримав протягом року. Зібрали купу дрібних порушень, уникнути яких фізично чи матеріально було неможливо”, — додав він.

