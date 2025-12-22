В Ужгороді гусак "паралізував" рух на дорозі: курйозні кадри

Гусак / © Pexels

В Ужгороді стався цікавий інцидент на автодорозі. Так, через пернатого утворився корок.

Про це повідомляють у Мережі.

«Гусак «паралізував» рух на одній з вулиць Ужгорода», — пишуть свідки.

Як повідомили очевидці, птах кілька хвилин спокійно крокував проїзною частиною. Це «паралізувало» дорожній рух. Свідки курйозного випадку охоче фільмували побачене.

Раніше живого гусака помітили у метро Києва. Так, у підземному переході біля станції «Деміївська» можна зустріти гусака. Птах гуляє разом зі своїм господарем та обоє поводяться дуже чемно.

Водночас у пресслужбі Київського метрополітену заперечують, що гусак самостійно заходив на станцію «Деміївську» чи їздив у вагоні.

«Пернатий пасажир не заходив до самої станції. Утім, якщо необхідно здійснити поїздку, власнику тварини необхідно дотриматися правил, а саме птах повинен перебувати у спеціальному контейнері під час подорожі у метро», — розповіли ТСН.ua.