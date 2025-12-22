- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 343
- Час на прочитання
- 1 хв
В Ужгороді гусак "паралізував" рух на дорозі: курйозні кадри
Невідомий гусак «паралізував» рух на одній з вулиць Ужгорода.
В Ужгороді стався цікавий інцидент на автодорозі. Так, через пернатого утворився корок.
Про це повідомляють у Мережі.
«Гусак «паралізував» рух на одній з вулиць Ужгорода», — пишуть свідки.
Як повідомили очевидці, птах кілька хвилин спокійно крокував проїзною частиною. Це «паралізувало» дорожній рух. Свідки курйозного випадку охоче фільмували побачене.
Раніше живого гусака помітили у метро Києва. Так, у підземному переході біля станції «Деміївська» можна зустріти гусака. Птах гуляє разом зі своїм господарем та обоє поводяться дуже чемно.
Водночас у пресслужбі Київського метрополітену заперечують, що гусак самостійно заходив на станцію «Деміївську» чи їздив у вагоні.
«Пернатий пасажир не заходив до самої станції. Утім, якщо необхідно здійснити поїздку, власнику тварини необхідно дотриматися правил, а саме птах повинен перебувати у спеціальному контейнері під час подорожі у метро», — розповіли ТСН.ua.