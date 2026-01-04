ТСН у соціальних мережах

298
1 хв

В Ужгороді хлопець розбився на смерть, вистрибнувши з вікна - журналіст

Поліція з’ясовує всі обставини смерті хлопця в Ужгороді. Такі дані оприлюднив журналіст.

Анастасія Павленко
В Ужгороді сталася трагедія

В Ужгороді сталася трагеді / © Freepik

В Ужгороді на вулиці Заньковецької хлопець вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Він помер на місці.

Про це повідомив жерналіст Віталій Глагола.

«Трагедія сталася ввечері на вулиці Заньковецької в Ужгороді — з вікна багатоповерхового будинку випала людина. Це хлопець 2008 року народження. Він загинув», — зазначив він.

На місці працювали медики та поліція, обставини трагедії встановлюються.

За даними джерел журналіста, мова може йти про 17-річного хлопця. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у Тернополі поліція розслідує нещасний випадок з 18-річним студентом, який випав із вікна третього поверху гуртожитку і через тиждень помер у лікарні.

298
