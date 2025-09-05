В Ужгороді поліція зупинила акцію протесту словаків на підтримку України: яка причина

В Ужгороді поліція зупинила акцію протесту словаків на підтримку України / © dennikn

В Ужгороді, за кілька годин до зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поліція припинила акцію словацьких демонстрантів. Протестувальники зібралися, щоб висловити підтримку Україні.

Про це пише Dennik N.

Акція відбувалася на локації, де чекали на спільну пресконференцію двох лідерів. Поліція обґрунтувала припинення мітингу забороною на масові зібрання під час воєнного стану.

Нагадаємо, в Ужгороді почалась зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це перші їхні переговори після повернення Фіцо з Китаю, де він встиг поспілкуватись із Володимиром Путіним і начебто привіз Зеленському «повідомлення» від російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що мета Києва вступити до Євросоюзу є його «законним вибором».

Також він розповів, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту. Зокрема йдеться про Угорщину і Словаччину.