ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
915
Час на прочитання
1 хв

В Ужгороді поліція зупинила акцію протесту словаків на підтримку України: яка причина

Поліція зупинила акцію словаків на підтримку України перед зустріччю Зеленського та Фіцо.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Ужгороді поліція зупинила акцію протесту словаків на підтримку України

В Ужгороді поліція зупинила акцію протесту словаків на підтримку України / © dennikn

В Ужгороді, за кілька годин до зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поліція припинила акцію словацьких демонстрантів. Протестувальники зібралися, щоб висловити підтримку Україні.

Про це пише Dennik N.

Акція відбувалася на локації, де чекали на спільну пресконференцію двох лідерів. Поліція обґрунтувала припинення мітингу забороною на масові зібрання під час воєнного стану.

Нагадаємо, в Ужгороді почалась зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це перші їхні переговори після повернення Фіцо з Китаю, де він встиг поспілкуватись із Володимиром Путіним і начебто привіз Зеленському «повідомлення» від російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що мета Києва вступити до Євросоюзу є його «законним вибором».

Також він розповів, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп незадоволений діями європейських країн, які досі купують російську нафту. Зокрема йдеться про Угорщину і Словаччину.

Дата публікації
Кількість переглядів
915
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie