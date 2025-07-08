В Ужгороді собаку та свиню змушували займатися сексом з людьми: шокувальні подробиці

На Закарпатті засудили чоловіка та жінку через знущання з тварин / © pixabay.com

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В Ужгороді до іспитового терміну засудили чоловіка та жінку, які змушували тварин — собаку і свиню — займатися сексом з людьми. Це все вони знімали на відео та зберігали.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 30 червня 2025 року.

За даними суду, підозрювані — чоловік і жінка та ще одна невстановлена особа жіночої статі — знімали збочені кадри за участі тварин. Також деякі фото й відео вони поширювали в Мережі.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

За даними суду, чоловік від 2021-го до 2024 року «спонукав собаку та свиню до вступу в статевий акт з невстановленою станом на зараз органом досудового розслідування особою жіночої статі та підсудною». Це все чоловік знімав на відео та зберігав у своєму комп’ютері. Таких відео було знято кілька десятків.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Під час досудового слідства чоловік і жінка провину визнали та уклали угоду з прокурором.

Суд визнав підсудних винними, зокрема:

Чоловіка за ч. 4 ст. 299, ч. 2 ст. 301 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Жінку за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Їй призначили 2 роки іспитового терміну.

Також засуджені повинні сплатити 40 192 грн за проведення експертиз. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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