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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1102
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В Ужгороді учень зчинив переполох через “першоквітневий жарт”: школу евакуювали

В Ужгороді евакуювали школу через "сюрприз" 5-класника у рюкзаку

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Макет міни учень приніс до школи

Макет міни учень приніс до школи / © Національна поліція Закарпатської області

В Ужгороді зі школи поліція евакуювала учнів через виявлення підозрілого предмету, схожого на міноментну міну.

Про це передає поліція Закарпатської області

З’ясувалося, що «міну» до школи приніс у рюкзаку п’ятикласник.

На місці події працювали вибухотехніки, які встановили, що це — масогабаритний макет мінометної міни калібру 82 мм. Предмет вилучили. Загрози життю та здоровʼю дітей немає.

/ © Національна поліція Закарпатської області

© Національна поліція Закарпатської області

Наразі із родиною юного «жартівника» працюють поліцейські.

Поліція закликала не зберігати вдома підозрілих предметів та слідкувати за поведінкою своїх дітей. У разі виявлення будь-яких підозрілих предметів — одразу ж повідомляти про це до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що одеський школяр перехитрив росіянина, який намагався завербувати його через Telegram.

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