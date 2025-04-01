В Ужгороді учень зчинив переполох через “першоквітневий жарт”: школу евакуювали

Макет міни учень приніс до школи / © Національна поліція Закарпатської області

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В Ужгороді зі школи поліція евакуювала учнів через виявлення підозрілого предмету, схожого на міноментну міну.

Про це передає поліція Закарпатської області

З’ясувалося, що «міну» до школи приніс у рюкзаку п’ятикласник.

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На місці події працювали вибухотехніки, які встановили, що це — масогабаритний макет мінометної міни калібру 82 мм. Предмет вилучили. Загрози життю та здоровʼю дітей немає.

© Національна поліція Закарпатської області

Наразі із родиною юного «жартівника» працюють поліцейські.

Поліція закликала не зберігати вдома підозрілих предметів та слідкувати за поведінкою своїх дітей. У разі виявлення будь-яких підозрілих предметів — одразу ж повідомляти про це до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що одеський школяр перехитрив росіянина, який намагався завербувати його через Telegram.