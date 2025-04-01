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В Ужгороді учень зчинив переполох через “першоквітневий жарт”: школу евакуювали
В Ужгороді евакуювали школу через "сюрприз" 5-класника у рюкзаку
В Ужгороді зі школи поліція евакуювала учнів через виявлення підозрілого предмету, схожого на міноментну міну.
Про це передає поліція Закарпатської області
З’ясувалося, що «міну» до школи приніс у рюкзаку п’ятикласник.
На місці події працювали вибухотехніки, які встановили, що це — масогабаритний макет мінометної міни калібру 82 мм. Предмет вилучили. Загрози життю та здоровʼю дітей немає.
Наразі із родиною юного «жартівника» працюють поліцейські.
Поліція закликала не зберігати вдома підозрілих предметів та слідкувати за поведінкою своїх дітей. У разі виявлення будь-яких підозрілих предметів — одразу ж повідомляти про це до правоохоронних органів.
Нагадаємо, що одеський школяр перехитрив росіянина, який намагався завербувати його через Telegram.