В Ужгороді відбудеться конференція “Difficult Cases 2.0” — головна освітня подія року у сфері пластичної хірургії

Організатор — клініка пластичної хірургії Lita Plus , за підтримки UPRADAS — Ukrainian Plastic Reconstructive Aesthetic Dermatosurgeons Association.

Подія об’єднає понад 100 пластичних і реконструктивних хірургів, дерматологів та дерматохірургів з усієї України, щоб поділитися практичним досвідом, обговорити складні клінічні випадки та представити нові підходи до лікування.

Під час конференції будуть розібрані кейси реконструктивних операцій проведених військовим.

Окрім основної наукової програми, учасників очікують дискусійні панелі, практичні кейси та професійний нетворкінг.

Простір реального навчання

Конференція Difficult Cases 2.0 вже вдруге стане унікальним майданчиком для живого професійного діалогу, де більше 20 спікерів розберуть клінічні випадки із власної практики, складні кейси та рішення.

«Ми створили формат, де лікар може вчитися у лікаря. Саме це формує нову якість медицини — коли професійне середовище не змагається, а розвивається разом», — зазначає Сергій Дербак, засновник клініки Lita Plus та президент асоціації UPRADAS.

Серед спікерів події — Сергій Дербак, Руслан Гуменний, Олександр Карпінський, Ілля Кириченко, Олександр Туркевич, Сергій Романюк, Володимир Шаповалюк, Євген Симулик, Денис Помінчук, Олександр Пасічник, Василь Пасічник, Анна Барінова, Ірина Шмигіна та інші провідні хірурги України.

Закарпаття — центр професійного розвитку

Традиційно подія відбудеться в Ужгороді, у готельному комплексі “Камелот”.

«Закарпаття стає важливою точкою розвитку медичної освіти. Це місце, де поєднуються спокій, фокус і спільнота — саме те, що потрібно для професійного росту», — коментує Олександр Карпінський, пластичний хірург клініки Lita Plus.

Підтримка UPRADAS

Конференція проходить за підтримки асоціації UPRADAS, яка об’єднує пластичних, реконструктивних, естетичних і дерматохірургів України.Асоціація сприяє розвитку післядипломної освіти, підвищенню стандартів хірургії та інтеграції українських лікарів у міжнародну професійну спільноту.

«Ми підтримуємо події, які формують не лише знання, а й культуру спілкування між фахівцями. Difficult Cases — це саме той формат, який змінює підхід до навчання в медицині», — зазначає Сергій Дербак.

Медицина заради життя

Окрім освітньої цінності, конференція має благодійну місію — усі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання автівок та спорядження для потреб ЗСУ.

Традиційно у межах події відбудеться гала-вечір із благодійним аукціоном, кошти з якого також підуть на допомогу ЗСУ.

Для студентів та інтернів

Окрема категорія участі відкрита для студентів медичних університетів та інтернів.Це унікальна можливість побачити роботу провідних хірургів, поспілкуватися з менторами та зробити перші кроки у професійному розвитку.

Дата: 20 грудня 2025 рокуМісце: готельний комплекс “Камелот”, УжгородПочаток: 09:00

