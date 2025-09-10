В Ужгороді відвідувач влаштував стрілянину у приміщенні "Нової пошти":деталі інциденту (фото)

Стрілянина у відділені / © Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

В Ужгороді в одному з відділень поштової служби чоловік здійснив постріл через конфлікт щодо паркомісця.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

«Сьогодні об 11.25 на лінію 102 надійшло повідомлення, що невідомий чоловік здійснив постріл у приміщенні однієї зі служб доставки в місті Ужгород. Заявник зміг надати орієнтовні прикмети зловмисника», — йдеться у повідомленні.

Наряд поліції негайно прибув на місце інциденту і встановив, що постріл не призвів до травмування жодної особи. У пошуках стрільця були задіяні всі наряди, що перебували на чергуванні. Через декілька хвилин підозрюваного затримали на місці події.

Затриманий / © Національна поліція Закарпатської області

За попередньою інформацією, причиною конфлікту між стрільцем та іншим відвідувачем стало паркувальне місце біля закладу. Сварка продовжилася всередині відділення пошти, де один із чоловіків дістав травматичний пістолет і здійснив постріл.

Затриманий — 24-річний мешканець Запорізької області, тимчасово проживає в Ужгороді. Подію кваліфікують за ч. 4 ст. 296 КК України («Хуліганство»). Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії.

