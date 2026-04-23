В Ужгороді військовий раптово помер після знайомства з жінкою: підозрюють замовлення РФ

Підсудна

В Ужгороді розслідують смерть українського військовослужбовця. Правоохоронці затримали 26-річну жінку, яку підозрюють у державній зраді — за даними слідства, вона діяла на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про справу

За інформацією Офісу генпрокурора, підозрювана, уродженка Запоріжжя, яка тимчасово жила в Ужгороді, могла бути причетною до отруєння військового. Слідство вважає, що вона виконувала завдання куратора з РФ.

Правоохоронці встановили, що жінка встановила контакт із представником російських спецслужб через месенджер і «за 3000 доларів погодилась здобути інформацію з телефону військового».

«Надалі підозрювана познайомилась із визначеним чоловіком і встановила з ним довірливі стосунки. Згодом, виконуючи інструкції куратора, підлила чоловіку у напій невідомий препарат. Через певний час військовослужбовець знепритомнів і помер», — йдеться у повідомленні.

Вже після цього, як вважає слідство, жінка сфотографувала тіло та відправила звіт своїм кураторам. Паралельно вона викликала швидку, намагаючись видати ситуацію за нещасний випадок, однак її викрили та затримали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Розслідування триває. Остаточну кваліфікацію дій жінки визначать після проведення всіх експертиз, зокрема судово-медичної.

Раніше пенсіонера з Хмельниччини визнали винним у державній зраді за співпрацю з ФСБ РФ і наведення російських «Шахедів» на військові склади. За даними слідства, він через Telegram передавав координати об’єктів ЗСУ та отримував за це гроші. Згодом саме за його наводкою було здійснено удар дронами, а під час наступного завдання його затримала СБУ. Суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.