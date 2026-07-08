Фото ілюстративне / © ТСН

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В Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) стався інцидент, унаслідок якого мобілізований чоловік вистрибнув із вікна третього поверху будівлі.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, із посиланням на власні джерела.

За його інформацією, інцидент стався 8 липня близько 13:30 на території збірного пункту ТЦК. Як стверджують співрозмовники журналіста, перед цим чоловіка розподілили для подальшого проходження служби в одному з підрозділів Національної гвардії України на Закарпатті.

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Після падіння на місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка госпіталізувала постраждалого.

За даними джерел журналіста, чоловік вижив, однак зазнав тяжких травм. Зокрема, йдеться про серйозні ушкодження тазу. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Віталій Глагола також нагадав, що нещодавно в Ужгородському районному ТЦК відбулися кадрові зміни, а саме керівником установи призначили підполковника Олександра Шаповала.

Поки офіційних коментарів від Закарпатського обласного ТЦК та СП або правоохоронних органів щодо обставин інциденту не надходило.

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