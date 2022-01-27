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В Верховній Раді запропонували впровадити “сімейне оподаткування”: що це і навіщо?

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В Верховній Раді запропонували впровадити “сімейне оподаткування”: що це і навіщо?

Верховна Рада хоче запровадити "сімейне оподаткування": що це? / Pexels

Головою комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепкою Галиною Третьяковою, було запропоновано накласти на всі домогосподарства України зобов’язання подавати електронні декларації. Що це означає і кого торкнеться — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як зазначають автори законопроєкту №6539 “Про домогосподарства” створення “сімейного оподаткування” зовсім не означає, що буде встановлено спеціальний податковий режим. Швидше це введення особливих елементів в чинну систему оподаткування доходів фізичних осіб. Також в тексті законопроєкту сказано, що завдяки оподаткуванню загального доходу домогосподарства можна краще підтримувати фінансове благополуччя сім’ї. Нардепи вважають, що декларування доходів допоможе підвищити добробут людей.

“Сімейне оподаткування”: що вважати доходами?

В документі сказано, що доходи домогосподарства — сума надходжень всіх членів сім’ї впродовж одного звітного року, які надходять в грошовій і негрошовій формі з усіх джерел.

З чого складаються доходи домогосподарства:

  • зарплати та інші виплати, які прирівнюються до неї (гроші, які наймані працівники отримують від роботодавця згідно з трудовим договором);
  • винагороди за підприємницьку діяльність;
  • грошові винагороди, забезпечення і компенсації, які одержують поліцейські, військовослужбовці;
  • прибуток від ФОП та незалежної професійної діяльності;
  • стипендії учнів, студентів, курсантів військових навчальних закладів, аспірантів, ординаторів та інших;
  • пасивні доходи;
  • призи, виграші та подарунки;
  • доходи від продажу продукції, яка була вирощена самостійно, за здачу вторинної сировини, побутових відходів;
  • страхові виплати та інше.

Що дає “сімейне оподаткування”?

В поданому законопроєкті зазначається, що домогосподарство отримує можливість здійснювати економічну (підприємницьку) діяльність без необхідності реєстрації ФОП. Але є певні умови:

  • потрібно подавати річну податкову декларацію;
  • вести підприємницьку діяльність можуть лише члени сім’ї;
  • річний дохід домогосподарства не перевищує 8 млн гривень.

Які види підприємницької діяльності згідно з законопроєктом можуть не реєструвати ФОП:

  • косметологічні і перукарські послуги;
  • консультації в юридичній сфері;
  • домашня обслуга;
  • догляд за немічними чи хворими;
  • репетитори;
  • гувернери (няні);
  • прибирання приміщень за індивідуальним замовленням;
  • ремонт різноманітних виробів та взуття;
  • ремонт і технічне обслуговування музичних інструментів;
  • прання і прасування текстильних виробів;
  • роздрібна торгівля на ринкових лотках (продовольчі і непродовольчі товари);
  • перевезення пасажирів персональним автомобілем;
  • перевезення вантажу;
  • сфера ресторанного господарства.

Що таке “соціальний трансферт” і які його форми

Водночас в законопроєкті визначається поняття “соціального трансферту” (грошові виплати, які не пов’язані з господарською діяльністю у минулому чи на даний момент). Щоб отримати соціальний трансферт домогосподарство повинне скласти та подати річну податкову декларацію.

Передбачено наступні форми соціального трансферту:

  • соціальні пільги (грошові та матеріальні);
  • соціальні гарантії, які допоможуть забезпечити право на достатній рівень життя всіх членів сім’ї  (сюди входить харчування, витрати на житло, одяг);
  • соціальні послуги;
  • соціальне страхування.

Нардепи звернули увагу, що домогосподарства у США, Бельгії, Японії, Швейцарії та інших розвинутих країнах мають досить високий середній рівень доходів. Так, наприклад, В США за рік домогосподарство отримує близько 176 тис доларів. Дані Держстату вказують, що в Україні на сьогодні зареєстровано 14,9 млн домогосподарств.

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