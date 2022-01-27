В Верховній Раді запропонували впровадити “сімейне оподаткування”: що це і навіщо?

Головою комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепкою Галиною Третьяковою, було запропоновано накласти на всі домогосподарства України зобов’язання подавати електронні декларації. Що це означає і кого торкнеться — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Як зазначають автори законопроєкту №6539 “Про домогосподарства” створення “сімейного оподаткування” зовсім не означає, що буде встановлено спеціальний податковий режим. Швидше це введення особливих елементів в чинну систему оподаткування доходів фізичних осіб. Також в тексті законопроєкту сказано, що завдяки оподаткуванню загального доходу домогосподарства можна краще підтримувати фінансове благополуччя сім’ї. Нардепи вважають, що декларування доходів допоможе підвищити добробут людей.
“Сімейне оподаткування”: що вважати доходами?
В документі сказано, що доходи домогосподарства — сума надходжень всіх членів сім’ї впродовж одного звітного року, які надходять в грошовій і негрошовій формі з усіх джерел.
З чого складаються доходи домогосподарства:
- зарплати та інші виплати, які прирівнюються до неї (гроші, які наймані працівники отримують від роботодавця згідно з трудовим договором);
- винагороди за підприємницьку діяльність;
- грошові винагороди, забезпечення і компенсації, які одержують поліцейські, військовослужбовці;
- прибуток від ФОП та незалежної професійної діяльності;
- стипендії учнів, студентів, курсантів військових навчальних закладів, аспірантів, ординаторів та інших;
- пасивні доходи;
- призи, виграші та подарунки;
- доходи від продажу продукції, яка була вирощена самостійно, за здачу вторинної сировини, побутових відходів;
- страхові виплати та інше.
Що дає “сімейне оподаткування”?
В поданому законопроєкті зазначається, що домогосподарство отримує можливість здійснювати економічну (підприємницьку) діяльність без необхідності реєстрації ФОП. Але є певні умови:
- потрібно подавати річну податкову декларацію;
- вести підприємницьку діяльність можуть лише члени сім’ї;
- річний дохід домогосподарства не перевищує 8 млн гривень.
Які види підприємницької діяльності згідно з законопроєктом можуть не реєструвати ФОП:
- косметологічні і перукарські послуги;
- консультації в юридичній сфері;
- домашня обслуга;
- догляд за немічними чи хворими;
- репетитори;
- гувернери (няні);
- прибирання приміщень за індивідуальним замовленням;
- ремонт різноманітних виробів та взуття;
- ремонт і технічне обслуговування музичних інструментів;
- прання і прасування текстильних виробів;
- роздрібна торгівля на ринкових лотках (продовольчі і непродовольчі товари);
- перевезення пасажирів персональним автомобілем;
- перевезення вантажу;
- сфера ресторанного господарства.
Що таке “соціальний трансферт” і які його форми
Водночас в законопроєкті визначається поняття “соціального трансферту” (грошові виплати, які не пов’язані з господарською діяльністю у минулому чи на даний момент). Щоб отримати соціальний трансферт домогосподарство повинне скласти та подати річну податкову декларацію.
Передбачено наступні форми соціального трансферту:
- соціальні пільги (грошові та матеріальні);
- соціальні гарантії, які допоможуть забезпечити право на достатній рівень життя всіх членів сім’ї (сюди входить харчування, витрати на житло, одяг);
- соціальні послуги;
- соціальне страхування.
Нардепи звернули увагу, що домогосподарства у США, Бельгії, Японії, Швейцарії та інших розвинутих країнах мають досить високий середній рівень доходів. Так, наприклад, В США за рік домогосподарство отримує близько 176 тис доларів. Дані Держстату вказують, що в Україні на сьогодні зареєстровано 14,9 млн домогосподарств.