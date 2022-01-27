В Верховній Раді запропонували впровадити “сімейне оподаткування”: що це і навіщо?

В Верховній Раді запропонували впровадити “сімейне оподаткування”: що це і навіщо?

Головою комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепкою Галиною Третьяковою, було запропоновано накласти на всі домогосподарства України зобов’язання подавати електронні декларації. Що це означає і кого торкнеться — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як зазначають автори законопроєкту №6539 “Про домогосподарства” створення “сімейного оподаткування” зовсім не означає, що буде встановлено спеціальний податковий режим. Швидше це введення особливих елементів в чинну систему оподаткування доходів фізичних осіб. Також в тексті законопроєкту сказано, що завдяки оподаткуванню загального доходу домогосподарства можна краще підтримувати фінансове благополуччя сім’ї. Нардепи вважають, що декларування доходів допоможе підвищити добробут людей.

“Сімейне оподаткування”: що вважати доходами?

В документі сказано, що доходи домогосподарства — сума надходжень всіх членів сім’ї впродовж одного звітного року, які надходять в грошовій і негрошовій формі з усіх джерел.

З чого складаються доходи домогосподарства:

Також читайте Подарунок вартістю понад 1625 грн: хто з українців повинен буде заплатитити податок 2022 року

зарплати та інші виплати, які прирівнюються до неї (гроші, які наймані працівники отримують від роботодавця згідно з трудовим договором);

винагороди за підприємницьку діяльність;

грошові винагороди, забезпечення і компенсації, які одержують поліцейські, військовослужбовці;

прибуток від ФОП та незалежної професійної діяльності;

стипендії учнів, студентів, курсантів військових навчальних закладів, аспірантів, ординаторів та інших;

пасивні доходи;

призи, виграші та подарунки;

доходи від продажу продукції, яка була вирощена самостійно, за здачу вторинної сировини, побутових відходів;

страхові виплати та інше.

Що дає “сімейне оподаткування”?

В поданому законопроєкті зазначається, що домогосподарство отримує можливість здійснювати економічну (підприємницьку) діяльність без необхідності реєстрації ФОП. Але є певні умови:

потрібно подавати річну податкову декларацію;

вести підприємницьку діяльність можуть лише члени сім’ї;

річний дохід домогосподарства не перевищує 8 млн гривень.

Які види підприємницької діяльності згідно з законопроєктом можуть не реєструвати ФОП:

косметологічні і перукарські послуги;

консультації в юридичній сфері;

домашня обслуга;

догляд за немічними чи хворими;

репетитори;

гувернери (няні);

прибирання приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт різноманітних виробів та взуття;

ремонт і технічне обслуговування музичних інструментів;

прання і прасування текстильних виробів;

роздрібна торгівля на ринкових лотках (продовольчі і непродовольчі товари);

перевезення пасажирів персональним автомобілем;

перевезення вантажу;

сфера ресторанного господарства.

Що таке “соціальний трансферт” і які його форми

Водночас в законопроєкті визначається поняття “соціального трансферту” (грошові виплати, які не пов’язані з господарською діяльністю у минулому чи на даний момент). Щоб отримати соціальний трансферт домогосподарство повинне скласти та подати річну податкову декларацію.

Передбачено наступні форми соціального трансферту:

Також читайте Податок на нерухомість 2022 року зросте на 21%: скільки доведеться заплатити за зайві метри

соціальні пільги (грошові та матеріальні);

соціальні гарантії, які допоможуть забезпечити право на достатній рівень життя всіх членів сім’ї (сюди входить харчування, витрати на житло, одяг);

соціальні послуги;

соціальне страхування.

Нардепи звернули увагу, що домогосподарства у США, Бельгії, Японії, Швейцарії та інших розвинутих країнах мають досить високий середній рівень доходів. Так, наприклад, В США за рік домогосподарство отримує близько 176 тис доларів. Дані Держстату вказують, що в Україні на сьогодні зареєстровано 14,9 млн домогосподарств.