На Вінниччині рятувальники будуть розміновувати території за допомогою сучасних роботів (фото)

Рятувальники Вінниччини отримали два сучасних роботи для дистанційного розмінування територій.
На Вінниччині рятувальники будуть розміновувати території за допомогою сучасних роботів.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
“Два сучасних роботи для проведення дистанційного розмінування отримали піротехніки ДСНС Вінниччини. Техніку відправлять на звільнені від ворога території для допомоги нашим саперам. Вартість обладнання - майже чотири з половиною мільйони гривень. Це стало можливим завдяки співпраці рятувальників з Вінницьким представництвом United Ukrainian American Relief Committee, Inc”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що в Німеччині наплив українських біженців підняв до рекордного рівня чисельність населення.
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