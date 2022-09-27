Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Вінниччині рятувальники будуть розміновувати території за допомогою сучасних роботів (фото)

Дата публікації
Перегляди
1008
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Вінниччині рятувальники будуть розміновувати території за допомогою сучасних роботів (фото)

Фото: ДСНС України

Рятувальники Вінниччини отримали два сучасних роботи для дистанційного розмінування територій.

На Вінниччині рятувальники будуть розміновувати території за допомогою сучасних роботів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“Два сучасних роботи для проведення дистанційного розмінування отримали піротехніки ДСНС Вінниччини. Техніку відправлять на звільнені від ворога території для допомоги нашим саперам. Вартість обладнання - майже чотири з половиною мільйони гривень. Це стало можливим завдяки співпраці рятувальників з Вінницьким представництвом United Ukrainian American Relief Committee, Inc”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що в Німеччині наплив українських біженців підняв до рекордного рівня чисельність населення.

Читайте також:

Нова система оповіщення про тривоги: кореспондент розібрався, де вона працюватиме

Нова система оповіщення про тривоги: кореспондент розібрався, де вона працюватиме

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1008
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація