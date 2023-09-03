В яких містах українцям пропонують найвищі та найнижчі зарплати: названо професії

Найбільш невтішна ситуація у Сумах.

В Україні найвищі зарплати пропонують у Києві - в середньому 20 000 грн. А от найгірша ситуація з оплатою праці в Сумах, де в середньому пропонують 12 800 грн.

Про йдеться в даних великого кадрового порталу.

Зазначається, що різниця у запропонованих зарплатах чимала: від 70 000 грн у медіабаєрів (фахівців, які просувають та розміщують рекламну продукцію на інформаційних площах) та військовослужбовців, до 6 700 у керівників гуртків.

Львів опинився на другому після Києва місці за розмірами зарплат. Тут в середньому пропонують 18 000 грн.

"Найбільше тут пропонують топ-менеджерам – у середньому 60 000 грн. Найменше – педагогам-організаторам та просто організаторам, 9 900 грн", - йдеться у повідомленні.

Одразу у трьох містах в середньому пропонують 17 500 грн. Йдеться про Дніпро, Одесу та Ужгород.

Зокрема, у цих містах найбільше пропонують топ-менеджерам та військовослужбовцям, у середньому 55 000 грн. Натомість набагато меншу зарплатню - 9000 грн - прибиральницям.

Водночас у Сумах зафіксовано найнижчі зарплати - в середньому 12 800 грн. Тут готові платити:

найбільше – військовослужбовцям, у середньому 72 500 грн;

найменше – прибиральницям, 7 000 грн.

Трохи краща ситуація у Кривому Розі.

За даними кадровиків, оплата праці така: найбільше – у військовослужбовців, у середньому 72 500 грн, найменше – у прибиральниць, 6 900 грн.

Зауважимо, що від 2024 року в Україні мінімальна зарплата становитиме 7100 від січня, а вже від липня - 8000 гривень.

Крім того, в Україні без досвіду роботи можна заробляти від 30 тисяч гривень. Зокрема, це пропозиції для водіїв, рієлторів та офіціантів.

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