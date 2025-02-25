В яких містах України найкращий та найгірший емоційний комфорт – рейтинг

тиЗа рік емоційний зв’язок українців зі своїми містами значно ослаб.

Українці стали менш задоволені своїми населеними пунктами. Показник емоційного сприйняття впав, особливо серед людей середнього віку та тих, хто має низький дохід.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру Rating Lab, який презентував нове дослідження.

За рік емоційне сприйняття населених пунктів погіршилося – середній показник впав із 0,68 до 0,45. Люди стали менше оцінювати красу, жвавість та комфорт своїх міст і сіл.

Жителі Києва, Харкова та Львова найкраще сприймають свої міста

Найвищий рівень емоційного комфорту зафіксовано в Києві (1,5), Харківській (1,1) та Львівській (0,8) областях. Натомість Херсонщина та Кіровоградщина мають найгірші оцінки.

Емоційний комфорт у містах та селах знижується

Порівняно з 2023 роком люди стали менш задоволеними місцями, де вони живуть. Усі показники впали, окрім унікальності. Херсонщина, Кіровоградщина та Миколаївщина – області з найгіршими оцінками. Жителі цих регіонів найменше задоволені своїм оточенням. Їхні міста та села мають негативні або нульові оцінки за рівнем емоційного сприйняття.

Чим вищий дохід – тим краще сприймається місто

Дослідження показало: люди з більшими доходами краще оцінюють місце свого проживання. Натомість ті, хто має менші фінансові можливості, ставлять нижчі бали.

Молодші люди менш задоволені своїми містами, ніж старші

Найнижчі оцінки емоційного комфорту дали люди віком 35-49 років (0,3), тоді як найстарші жителі (65+) оцінюють свої міста та села вище (0,6).

Обласні центри мають кращі оцінки, ніж малі міста і села

Жителі обласних центрів сприймають своє місто з показником 1,1, тоді як у малих населених пунктах цей рівень значно нижчий.

Чому люди стали менш задоволені своїм містом

За рік оцінки впали через зниження таких характеристик, як краса, цікавість і комфорт. Єдиний критерій, що не погіршився, – унікальність населених пунктів. Запорізька та Полтавська області – нульові оцінки емоційного комфорту Жителі цих регіонів не відчувають ні позитивних, ні негативних емоцій щодо своїх населених пунктів.

Українці стали менш емоційно прив’язаними до своїх міст

Порівняно з минулим роком рівень задоволеності життям у своєму місті чи селі значно знизився у всіх вікових і соціальних групах.

Нагадаємо, Україна піднялася найвище за останнє десятиліття у рейтингу найсильніших паспортів, посівши 30 місце.

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