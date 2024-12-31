В яких областях 2024 року повітряні тривоги були найдовшими та найкоротшими: рейтинг

Сумні лідери за кількістю і тривалістю повітряних тривог – Харківщина та Донеччина.
Стало відомо, в яких областях найчастіше та найдовше оголошували повітряну тривогу протягом 2024 року.
Про це повідомляє Ua War Infographics (дані станом на 11:34 30 грудня).
Найтривалішою повітряна тривога була в Донецькій області – загалом 165 днів. А найбільше тривог було в Харківській області – 2062 рази. Якщо скласти ці рази докупи, то вийде 140 днів.
Третя в цьому сумному рейтингу – Сумщина. Там сигнали повітряної тривоги пролунали 1548 разів, що загалом становить 127 днів.
Найменше з усіх регіонів повітряна тривога лунала на Закарпатті – 183 рази, що загально дорівнює 7 дням.
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