В яких областях 2024 року повітряні тривоги були найдовшими та найкоротшими: рейтинг

Сумні лідери за кількістю і тривалістю повітряних тривог – Харківщина та Донеччина.

Стало відомо, в яких областях найчастіше та найдовше оголошували повітряну тривогу протягом 2024 року.

Про це повідомляє Ua War Infographics (дані станом на 11:34 30 грудня).

Найтривалішою повітряна тривога була в Донецькій області – загалом 165 днів. А найбільше тривог було в Харківській області – 2062 рази. Якщо скласти ці рази докупи, то вийде 140 днів.

Третя в цьому сумному рейтингу – Сумщина. Там сигнали повітряної тривоги пролунали 1548 разів, що загалом становить 127 днів.

Найменше з усіх регіонів повітряна тривога лунала на Закарпатті – 183 рази, що загально дорівнює 7 дням.

Найбільш і найменш "тривожні" області / Інфографіка UA War Infographics

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