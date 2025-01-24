В яких областях України розбушується негода вихідними, 25-26 січня

Субота та неділя - 25-26 січня - в Україні будуть переважно хмарними. У деяких регіонах очікуються опади та сильний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Опади, невеликий дощ або мокрий сніг, пройдуть 25 січня на півдні, у центрі та на сході. Решта часу - без істотних опадів. Вітер очікується південних напрямків, у суботу - помірний або й невеликий, у неділю вітер посилиться до рвучкого", - написала вона.

Температура повітря, за даними синоптикині, підвищуватиметься.

Завтра, 25 січня, впродовж дня +3+7 градусів, у південній частині +6+11 градусів.

У неділю, 26 січня, передбачається протягом дня +5+10, на півдні +7+12 градусів. Надалі в Україні потепліє ще на кілька градусів.

Погода у Києві

У Києві в суботу та неділю буде хмарно, у неділю посилиться вітер. Без істотних опадів.

У денні години в столиці очікується температура повітря у суботу +4+6 градусів, у неділю потеплішає до +6+8 градусів.

"Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27-29 січня, коли у південній частині та в західних областях ймовірно подекуди до +12+15 градусів", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, якою буде погода сьогодні, 24 січня. Чи прийдуть до України морози читайте у новині.

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