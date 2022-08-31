В яких продуктах міститься глютен і в чому його шкода для організму

Останніми роками набуває популярності думка про те, що глютен шкодить людському організму. Дієтологи пропонують різні види безглютенової дієти, а виробники постачають товари без глютену. Чи дійсно він може нашкодити - читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Що таке глютен

Глютен - це рослинний білок. Він складається з гліадину та глютеніну. Міститься глютен, зокрема, в злакових рослинах (пшениця, ячмінь тощо). Часто глютен називають клейковиною, тому що слово "glue" з латині перекладається як "клей". Саме завдяки йому хліб виходить пухким, а макаронні вироби, каші та випічка еластичними.

В народі глютен називають пшеничним білком. І дійсно саме в пшениці міститься велика кількість глютену - до 80%. Також його можна знайти і в інших продуктах, які ми споживаємо майже не щодня: ковбаса, соуси, макарони, цукерки, майонез, кетчуп.

В чому шкода глютену

Особлива шкода глютену для людей, які мають целіакію - це аутоімунне захворювання, за якого організм просто припиняє перетравлювати глютен. Є кілька симптомів, за допомогою яких ви можете зрозуміти, що у вас непереносимість цієї речовини. Зокрема, спазм, діарея, нудота та біль у кістках. Також в деяких пацієнтів зустрічаються головні болі, печія, анемія, здуття живота.

Якщо ви відчуваєте хоча б один з цих симптомів після вживання випічки, макаронів та інших продуктів, які містять глютен, відразу зверніться до лікаря. Целіакія лікується медикаментозними способами. Хоча найефективнішим методом боротьби з цієї хворобою є дотримання безглютенової дієти. При цьому дуже важливо не лише виключити з раціону глютен, але й знайти для нього повноцінні замінники.

Чи корисний глютен нашому організму

Шкода глютену та його користь / Фото: Pexels

Цільнозернові продукти з глютеном дуже корисні для організму. А все тому, що глютен - це корисний вуглевод, до складу якого входять цинк, мідь, магній, залізо, вітаміни групи В. Вони необхідні для підтримування імунітету організму, забезпечування правильної роботи травної системи та кишківника.

Тому, якщо у вас немає непереносимості глютену, відмовлятися від продуктів, які містять його не варто. Для людей зі здоровим організмом, шкоди глютен зовсім не несе. А ось безглютенові продукти не настільки корисні, тому що вони часто позбавлені тих речовин, які потрібні для здоров'я людини.

Глютен в продуктах: де можна знайти

Глютен можна знайти в багатьох продуктах, які входять в наш щоденний раціон. Зокрема, в усіх тих, які виготовляються з обробленого зерна. Зокрема, це випічка, хліб, панірувальні сухарі, печиво, крекери, макарони. Часто виробники додають глютен у ковбасні вироби, соуси, крабові палички, фабричні цукерки та підливи.

Глютен, до речі, обов'язково міститься у вегетаріанському м'ясі. Адже тваринний білок замінюють саме рослинним. Однак існують і безглютенові види рослинного м'яса. Тут потрібно уважно читати інструкцію.

Одним з головних джерел глютену є фастфуд. Його можна знайти в пиві, чипсах, бургерах, спеціях тощо. Глютен навіть можна знайти в деяких видах вина.

Де немає глютену

Людям з целіакією дуже важливо стежити за своїм харчуванням та не споживати продукти, де є глютен. Їх зазвичай замінюють корисними альтернативами. Наприклад, замість пшеничного борошна використовують рисове, гречане, горохове.

Щоб не брати на перекус крекер, замініть його міксом горіхів, яблуком, хумусом чи морквою. Замість вівсянки на сніданок можна з'їсти оладки з горохового борошна або гречані пластівці. Білий або бурий рис стануть чудовим обідом. Є види макаронів, які виготовляються не з пшеничної муки. Їх також можна безпечно їсти. Немає глютену в картоплі, сирі, рибі, молоці, м'ясі, бобових, кукурудзі та сметані.

Чи можна вивести з організму глютен

Якщо ви випадково з'їли такий продукт, відразу виникає логічне запитання: як вивести глютен з організму? Варто запам'ятати кілька простих дій:

пийте якомога більше рідини - це може бути звичайна вода, бульйон, чай;

спробуйте відпочити, а краще лягти спати - організм не буде перенавантажуватися і сам справиться з глютеном;

випийте вітамін С, щоб зміцнити імунітет;

щоб позбавитися нудоти, заспокоїти травну систему та зняти запалення, випийте імбирний чи м'ятний чай.

Пам'ятайте, що глютен - це звичайний рослинний білок. Він не є ворогом вашого організму. З його допомогою тіло насичується потрібними корисними речовинами, мінералами, вітамінами та мікроелементами. Глютен може нашкодити лише людям з целіакією або непереносимістю глютену.