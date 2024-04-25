В яких регіонах більше готові до мобілізації — результати опитування

Опитування виявило, що мешканці центральної України мають вищу готовність долучитись до мобілізації, а прагнення уникати мобілізації найпоширеніше в східному регіоні.

Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва оприлюднив результати загальнонаціонального опитування, проведеного спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року.

Респондентам пропонувалось дати оцінку дій більшості знайомих призовного віку і спроможних за станом здоров’я в ситуації військової мобілізації.

“Визначаючи реакцію своїх близьких та знайомих на процес мобілізації, респонденти відзначають наявність проблеми ухилення від цього процесу. Зокрема, 25% опитаних зазначили, що більшість з їхнього оточення намагаються уникати мобілізації, водночас 47% відзначають, що деякі зі знайомих уникають, а деякі готові бути мобілізованими”, — зазначають соціологи.

Про те, що “здебільшого готові бути мобілізованими” сказали 10% опитаних і 18% зазначили, що їм важко визначитись і не можуть дати відповіді.

Коментуючи ці відповіді, соціологи резюмували, що готовність до мобілізації в Україні перебуває не на низькому, а на “посередньому рівні”.

Також виявилось, що прагнення уникати мобілізації більш поширене в східному регіоні. Тут 39% опитаних вказали, що більшість із їхніх знайомих, які можуть підлягати мобілізації, намагаються уникнути цього, тоді як у південному регіоні відповідна частка становить 32%, у західному регіоні — 29%, а найменшою (15%) вона виявилася в центральному регіоні.

“Але й високу міру готовності долучитися до мобілізації відзначала приблизно однакова (5–9%) частка опитаних на Сході, Півдні та Заході, і трохи більшою (15%) ця частка є в центральному регіоні”, — зауважують соціологи.

Опитування проводилось методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, 36% відсотків українців вважають рівень мобілізації в Україні недостатнім. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.

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