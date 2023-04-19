В яких умовах живуть полонені росіяни в Україні: триразове харчування і зарплата (фото)

Військовополонені мають чистий та ситий вигляд. А працівники табору кажуть, що багато з них навіть набирають вагу.

Російських військовополонених в Україні утримують в умовах, що нагадують непоганий санаторій із триразовим харчуванням, медициною ще й зарплатнею за роботу, яку можна собі обрати.

Про це повідомили українські фотографи Влада та Костянтин Ліберови, які зробили серію фото з військовополоненими та умовами їхнього утримання.

"Ми давно хотіли побачити, в яких умовах живуть ті, хто зі зброєю в руках прийшли до нас додому вби**ати. Виявилось, що їх утримують, наче в непоганому санаторії", – зазначили автори фото в Мережі.

Вони зауважили, що це хороший привід пишатися, адже в цьому аспекті Україна проявляє себе як сучасна держава, що дотримується цивілізованих європейських цінностей.

"Якщо коротко, у російських військовополонених є абсолютно все для життя. Не впевнені, що дехто з них бачив такі комфортні умови вдома, в ро**ї", – йдеться в повідомленні.

Так, військовополонені забезпеченім повноцінним триразовим харчуванням, з дотриманням норм калорій. У місці утримання є шпиталь із рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом, кваліфікованими лікарями, а також постійний нагляд психолога.

"Військовополонені мають можливість працювати, роботи на вибір: збір пакетів і збір меблів. На роботі, звісно, вони отримують зарплатню, десь 30-40 грн на добу. І, не забуваємо, що вони весь цей час продовжують отримувати зарплатню від ро**йської федерації. Зароблені гроші військовополонені можуть витрачати в місцевій крамниці: засоби власної гігієни, снеки, канцелярія", – йдеться в повідомленні Ліберових.

Вони додали, що полонені працюють шість діб на тиждень. У неділю – вихідний, тож можна прогулятись територією, пограти в футбол, шашки, подивитись телевізор у кімнаті відпочинку або піти до церкви.

Фотографи зауважили, жоден із російських військовополонених, з якими вони розмовляли, не визнали якоїсь провини і не сказали жодного слова каяття.

"Вони вважають, що виконували наказ, були змушені, не зробили нічого страшного. А дехто з них навіть досі вірить у перемогу рос**ї", – йдеться в повідомленні.

"Виглядають вони чисто та сито. Зі слів працівників табору, багато з них навіть набирають вагу. А ще покращують стан здоровʼя під постійним медичним наглядом, наприклад, серед вагнера багато захворювань на запущені гепатит і туберкульоз", — резюмували Ліберови.

Нагадаємо, журналіст ТСН.ua Ігор Сєров ще у гурдні 2022 року побував у таємному таборі, де утримують російських військовополонених. За його словами, табір схожий не на в’язницю, а на казарму. Полонених там годують за стандартами офіцерів ЗСУ, а медблок у них кращий, ніж лікарні в деяких райцентрах.

За даними ООН, водночас українських військовополонених окупанти примушують проходити так звані "сесії з денацифікації", що передбачають жорстокі побої. Людей б’ють кструмом за допомогою військового телефона – цей вид катувань загарбники називають "дзвінком Путіну".

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