В яких випадках банки можуть списувати гроші з картки без вашого дозволу та що робити в такому разі

В яких випадках банки можуть списувати гроші з картки без вашого дозволу та що робити в такому разі

Багато українців стикалися з такою проблемою, коли раптово з банківського рахунку списували певну суму коштів без відома власника самої картки. В яких випадках банк може списувати гроші і що робити: читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповів виданню “Сьогодні” аналітик TeleTrade Сергій Родлер, просто так банк не може списати кошти з банківської картки чи рахунку. На все повинна бути причина. А тому варто заздалегідь з’ясувати, в яких випадках банк має право списувати гроші.

Причин може бути багато, але найчастіше в українців автоматично списують кошти з банківської картки при оплаті різноманітних послуг (як самого банку, так і сторонніх організацій). Наприклад, якщо ви підключаєте автосписання і забуваєте, або і зовсім робите це випадково. Часто це настільки невеликі суми, що людям не хочеться зв’язуватися з судовими позовами.

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Що радить експерт в цьому випадку? Намагайтеся слідкувати за своїми витратами, тоді ви зможете уникнути переплат. Також звертайте увагу на сервіси, якими ви користуєтесь. Адже багато з них сьогодні доступні у форматі підписки.

Також варто звернути увагу на нові правила. Наприклад, 2021 року банкам дозволили автоматичне списання з рахунків українців боргів на вимогу державного виконавця.

За словами Сергія Родлера, раніше в таку ситуацію могли потрапити лише боржники, які не сплачували аліментів. Нині ж ж автоматичне списання грошей для погашення простроченої заборгованості можливе у разі боргу за кредитом, за ЖКГ, при несплаті штрафів або заробітної плати робітникам. Тут також потрібно врахувати, що списана з картки сума буде більшою, адже до неї увійдуть також пеня, збори і виконавчі витрати.

Списання грошей з банківської картки: коли це шахраї

Бувають і такі випадки, коли автоматичне списання грошей відбувається не для погашення простроченої заборгованості чи сплаті різних послуг, а через дії шахраїв.

Незаконних схем існує дуже багато і вони часто змінюються. Наприклад, сьогодні досить часто шахраї виманюють особисті дані для списання коштів з картки, щоб нібито зарахувати “тисячу за вакцинацію”. Якщо вони отримують доступ до кабінету, то можуть за кілька хвилин оформити віртуальну картку і зняти всі ваші кошти.

Що радить експерт в такому випадку? Спробуйте відразу заблокувати свої банківські рахунки. Для цього потрібно звернутися до свого банку, а потім до правоохоронців. Проте потрібно бути готовим до того, що банк довго перевірятиме цю ситуацію в рамках стандартної процедури. Крім цього, найчастіше потім в поверненні коштів відмовляють.

Чому списані шахраями кошти важко повернути?

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Для того, щоб шахраї списали кошти з вашого банківського рахунку, їм потрібно знати ваші персональні дані, пін-код та пароль. А тому головним аргументом банку є — клієнт сам винен. Звичайно, правоохоронці відкриють кримінальну справу, але існує дуже мала ймовірність, що вам вдасться повернути гроші. Однак, шанси значно зростають, якщо ваша справа викличе широкий резонанс і банк не захоче втрачати свою репутацію.

А ще експерт радить уважно читати всі укладені угоди, вчасно сплачувати свої штрафи та рахунки, не розкривати особисті дані третім особам. Тоді ви зможете уникнути несанкціонованого списання грошей з рахунку.