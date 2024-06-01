В яких випадках людину можуть забрати з вулиці до ТЦК: пояснення військкомата

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки призовного віку повинні носити з собою документи, вчасно оновлювати свої дані й регулярно проходити ВЛК.

В Україні 18 травня набув чинності закон, який встановив нові правила мобілізації та військового обліку. На тлі повідомлень про зловживання, які чинять представники військкоматів під час мобілізаційних заходів, у ТЦК пояснили, чи існують законні підстави для того, щоб забрати людину просто з вулиці та відвезти до територіального центру комплектування.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко в ефірі "Радіо Свобода".

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Військовий пояснив, що в межах мобілізаційних заходів, які тривають після набуття чинності новим законом про мобілізацію, спеціальні групи сповіщення перевіряють документи у чоловіків на вулицях і здійснюють вручення повісток. Він зауважив, що у складі таких груп обов'язково є представники Національної поліції.

Бондаренко також нагадав, що новий закон зобов'язує усіх чоловіків призовного віку носити з собою посвідчення особи та військово-облікові документи. В разі, коли під час перевірки документів їх немає, це є порушенням вимог закону та підставою для затримання.

"Оцей акцент, що ТЦК когось садить в "бус" – не ТЦК садить в "бус", а поліція, яка знаходиться в складі групи оповіщення... Вона пропонує громадянину виконати законні вимоги... Якщо немає документів з собою, то, згідно з чинним законодавством, це взагалі правопорушення, тобто це відразу треба виписувати штраф", – пояснив представник ТЦК.

За його словами, підставою для примусової "подорожі" в ТЦК може бути і відсутність актуальних даних про проходження військово-лікарської комісії, навіть після оновлення інших даних у застосунку "Резерв+".

"Якщо людина оновила дані через "Резерв+", а зараз вона спілкується з представниками ТЦК і ми розуміємо, що ця людина давно вже не проходила ВЛК, тобто оновила свої дані не повністю, то ми пропонуємо їй з'явитися в ТЦК в найкоротший термін і пройти ВЛК. І якщо у людини немає законних підстав на відстрочку, то згідно з законом про мобілізації, ми направляємо її в навчальний центр", – зазначив Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася бійка за участі працівника ТЦК. Поліція зареєструвала звернення 43-річного жителя Києва, який повідомив, що його вдарив представник військкомату.

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