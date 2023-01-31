В який спосіб українці незаконно намагаються перетнути кордон: прикордонник розповів про найпопулярніші

У 2022 році було викрито близько 110 злочинних груп, які організовували незаконні "мандрівки через кордон".

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua про це розповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, від 24 лютого, після введень обмежень щодо чоловіків, прикордонники почали фіксувати збільшення спроб незаконного перетину кордону, як поза межами пунктів пропуску, так і у самих пунктах пропуску.

"Порушники намагаються пішки перейти лінію держкордону у гірській, лісистій місцевості. У пунктах пропуску вони використовують підроблені документи. Загалом таких від 24 лютого було виявлено понад 12 тис. осіб", - сказав представник.

Він додав, що більшість з порушників намагаються перетинати кордон на зеленій ділянці.

"Такі люди часто намагаються скористатися послугами людей, які організовують незаконні "мандрівки через кордон" і за це отримують кошти. До кінця 2022 року було викрито близько 110 таких злочинних груп", - додав Андрій Демченко.

Додамо, що чимало чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, не повернулися до України під час повномасштабної війни Росії проти України.

Юристка розповіла про адмінвідповідальность за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

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