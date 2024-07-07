В якому році Україна зможе повернути свої кордони: історик приголомшив заявою

Виходячи з нинішнього просування російських окупантів на полі бою, до Києва з такими темпами вони дійдуть у 2151 році.

За нинішніх темпів просування на фронті, наша держава вийде на свої повноцінні кордони лише у 2100 році.

Про це в інтерв’ю Radio NV розповів історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Так, за оцінкою гарвардської Belford Group, за нинішніх темпів просування на фронті Україна вийде на свої кордони лише у 2100 році.

“Є приблизно таке відчуття, що зараз ситуація пату, зрештою про це писав ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І, як оцінюють автори цього документу, про який я цитував (йдеться про прогноз Belford Group, — ред.), якщо збережуться такі темпи просування українських військ, то Україна вийде на кордони у 2100 році. Тобто це ми міряємо часову рамку, як ми можемо думати про завершення цього конфлікту, якщо він буде зберігатися у цьому характері”, — зазначив Грицак.

Водночас виходячи з нинішнього просування російських окупантів на полі бою, до Києва з такими темпами вони дійдуть у 2151 році.

За словами історика, зараз і Росія, і Захід розраховують на появу “чорних лебедів” — несподіваних фактів, які часто з’являються під час війни.

“І у такому випадку, коли з’являться ці несподівані фактори, вертикаль влади, яку створив Путін, є менш захищеною і менш стійкою, ніж те, що пропонує Україна, Захід”, — вважає історик.

Нагадаємо, що аналітики попередили про загрозу наступу РФ на ще одному напрямку.

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